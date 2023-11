Hien profiteiert vum Ausfall vum Jorge Martin. De Francesco Bagnaia ass net nëmme Weltmeeschter, mee gewënnt och de GP vu Valencia.

An der MotoGP gouf an der leschter Course decidéiert wien sech neie Weltmeeschter kann nennen. Et war den Duell tëscht dem Francesco Bagnaia an dem Jorge Martin. An et war de Jorge Martin deen direkt e Fuerfeeler begaangen huet an tëschenzäitlech nëmmen nach op der 8. Plaz louch. Kuerz dorop huet de Martin de Marquez reegelrecht ofgeraumt a béid Fuerer hunn d'Course missen opginn. Domat war d'WM Entscheedung fréizäiteg entscheet. Gewonne gouf d'Course um Enn och vum Italiener. Hien kann sech mat 0,176 Sekonne virum Fabio Di Giannantonio duerchsetzen.

Neien Weltmeeschter an der MotoGP ass deemno de Francesco Bagnaia. Hien kann säin Titel aus dem leschte Joer deemno verdeedegen.

The dream is over for @88jorgemartin 💔



He got a big round of applause in the @pramacracing box, but it's not enough to stop him from bursting into tears 🥺#ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/urewZSAtze — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

De Fermin Aldegur huet an der Moto 2 seng 4. Victoire noenee konnte feieren. Hien ass domat eréischt de 2. Fuerer deen et an der Moto 2 Geschicht gepackt huet, 4 Coursen um Stéck kennen ze gewannen. Am Photofinish ka sech de Spuenier virum Arón Canet duerchsetzen. Déi 3. Plaz ass fir den Alonso Lopez. De Weltmeeschter Pedro Acosta kennt net iwwert eng 12. Plaz eraus.

De Replay vun der Moto2 fannt Dir hei:

An der Moto 3 huet den Ayumu Sasaki an der leschter Course seng 1. Victoire an dëser Saison konnte feieren. Bis ewell ass de Japaner siwe mol op déi 2. Plaz gefuer. Op déi 2. Plaz fiert den David Alonso. Den Ivan Ortola stoung als drëtten um Podium. Weltmeeschter ass de Jaume Masia mat 274 Punkten. Konstrukteur-Weltmeeschter ass Intact GP ginn.

De Replay vun der Moto3 fannt Dir hei.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Francesco Bagnaia Ducati

2. Fabio Di Giannantonio Gresini Racing +0.176

3. Johann Zarco Prima Pramac Racing +0.360

Moto2

1. Fermín Aldeguer Boscoscuro 34:33:384

2. Arón Canet Kalex + 3.986

3. Alonso López Boscoscuro +6.455

Moto3

1. Ayumu Sasaki Husqvarna 33:03.409

2. David Alonso GasGas + 0.082

3. Ivan Ortola KTM + 0.128

De General

MotoGP

1. Francesco Bagnaia 467

2. Jorge Martin 428

3. Marco Bezzecchi 329

Moto2

1. Pedro Acosta 332.5

2. Tony Arbolino 249.5

3. Fermín Aldeguer 212

Moto3

1. Jaume Masia 274

2. Ayumu Sasaki 268

3. David Alonso 245