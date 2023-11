No 22 intensive Courssen ass d'Formel 1 e Sonndeg mat der 19. Victoire vum Max Verstappen op en Enn gaangen.

Beim Grousse Präis vun Abu Dhabi stoung virun allem awer nach eng grouss Decisioun op, an zwar wie Vizeweltmeeschter bei de Konstrukteure gëtt. Um Enn huet Mercedes sec mat 3 Punkten Avance op Ferrari déi zweet Plaz geséchert.

Am virtuelle Klassement huet de Vizeweltmeeschter ëmmer nees changéiert. Eng Kéier war Mercedes mat senge Piloten George Russell a Lewis Hamilton vir, dann nees Ferrai mam Charel Leclerc a Carlos Sainz.

D'Formel 1 Saison ass eriwwer / Franky Hippert

Hanner Red Bull, ass Mercedes also Vizeweltmeeschter. Ee Mann hat awer e Sonndeg net nëmmen d'Course nees fest am Grëff, mä huet schonn déi lescht 8 Méint d'Konkurrenz dominéiert. De Max Verstappen huet seng 19. Course an dëser Saison gewonnen; en neie Rekord