Dat 17 Joer aalt Nowuesstalent ass zanter 2 Méint Deel vun der FFSA-Akademie zu Le Mans.

Den Chester Kieffer wäert um Ouschterweekend zu Nogaro fir déi éischte Kéier un den Depart goen. Seng eigentlech Saison fänkt zwar réischt um Ouschterweekend 2024 un. Lass geet et allerdéngs schonn den 1. Mäerz d'nächst Joer mat 2 Wochen theoretesche Courssen zu Le Mans.

Et geet elo drëms, sech op déi verschidde Circuite vum Championnat (Nogaro, Magny-Cours, Ledénon, Paul Ricard, Dijon, Spa, Nürburgring) anzestellen.

Fir sech optimal dorop ze preparéieren, ass den Chester Kieffer de Weekend eng Course um Circuit Paul Ricard zu Le Castellet gefuer. De jonke Motorsportler ass do an 3 Manchen zweemol op déi 7. Plaz an eng Kéier op déi 8. Plaz komm.

Dës Woch fiert den Chester Kieffer dann nach zu Magny-Cours, ier da bis de Februar Paus ass.

Eréischt virun zwee Méint ass de Lëtzebuerger vum Karting eriwwer an d'Formel-4-Akademie vun der franséischer Federatioun gewiesselt.