Aston Martin schléisst d'F1-Saison op Plaz 5 of. An engem exklusiven RTL-Interview zitt den Teamchef Mike Krack Bilan a kuckt op déi nei Saison no vir.

Dës Kéier war et wierklech net einfach, e Rendez-vous mam Lëtzebuerger Teamchef ze fixéieren. Wéi de ganze F1-Zirkus war och de Mike Krack déi lescht Wochen extrem vill ënnerwee. D’Schlussphas vun der Saison 2023 war näämlech zimmlech intensiv: Fënnef Coursse bannent sechs Wochen an dat queesch duerch d'Zäitzonen. Mir erwëschen de Mike Krack um Enn tëschent den zwou leschte Courssen, no Las Vegas a virun Abu Dhabi. No Feierowend hëlt hie sech a sengem Hotelszëmmer Zäit, fir mat eis de Bilan vu senger zweeter Saison als Aston-Martin-Teamchef ze zéien.

Et war eng Zort Achterbunn-Saison fir Aston Martin. Um Ufank vun der Saison waren déi Gréng déi grouss Iwwerraschung, mat dräi Alonso-Podiumen an den dräi éischte Courssen. Am Summer koum d'Team awer e bëssen ënnert d'Rieder, iert si sech géint Enn vun der Saison erëm erkritt hunn. De Mike Krack nuancéiert dës Analys: "Mir sinn net zeréckgefall. Eisen Ecart op Red Bull blouf selwecht, mä aner Ecurien hu sech tëscht eis a Red Bull gesat". Beim Interview war nach net ganz kloer, ob Aston Martin d'Saison als Nummer 4 oder Nummer 5 bei de Constructeuren ofschléisse wäert. Wéi d'Duell mat McLaren ausgeet, war fir de Mike Krack do net prioritär: "Wichteg ass, dass mir no engem schwierege Summer den 'Turn Around' hikritt hunn."

Am RTL-Interview lueft hien de Fernando Alonso ("Ech hunn nach ni e Pilot gesinn, deen esou determinéiert ass"), an erkläert déi grouss Problemer vum zweete Pilot Lance Stroll ("Den Auto huet sech an eng Richtung entwéckelt, déi him net entgéintkoum"). Mir schwätze mat him awer och iwwert déi sëllege Rumeuren, déi et iwwert de Summer ronderëm Aston Martin gouf, a wéi hie mat esou Geschichten ëmgeet. Mir thematiséieren awer och seng Roll als "Schutzschirm" tëschent dem ongedëllegen Teamproprietär Lawrence Stroll a senge Mataarbechter. De Mike Krack erkläert eis säi Managementstil, a wat dat mat Ferrari ze dinn huet.

Mir kucken awer och op déi nächst Saison no vir. Wou leien d'Prioritéite vun den Aston-Martin-Ingénieure bei der Entwécklung vum neien Auto? A mengt de Mike Krack, dass d'Feld d'nächst Joer méi no zesummeréckelt, an d'Dominanz vum Max Verstappen op en Enn kënnt? Déi nei Saison fänkt de 29. Februar mam éischte fräien Training am Bahrain un. Déi Woch virdru ginn op der selwechter Plaz schonn déi offiziell Tester gefuer.

D'Wanterpaus fält also relativ kuerz aus, an dat virun enger extrem laanger Saison mat 24 Courssen. Fir de Mike Krack ass dat kee Problem. De fréiere Futtball-Spiller vergläicht dee Rhythmus mat der Bundesliga: "Wien decidéiert, op deem Niveau ze spillen, däerf duerno net jéimeren."