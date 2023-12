An der Formel 1 ginn et d'nächst Saison jo nees 6 Sprint-Weekender. Elo ass dann och gewosst wou.

2024 sinn déi zu Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Sao Paulo an am Katar. Déi nächst Saison fänkt Enn Februar am Bahrain un an hält no 24 Grand-Prix'en de 6. Dezember zu Abu Dhabi op.

