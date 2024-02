Divers Medie mellen, datt de Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton wuel kuerz virun engem Wiessel bei d'Scuderia Ferrari steet.

Deemno kéint den aktuelle Mercedes-Pilot fir d'Saison 2025 fir déi italieenesch Ecurie fueren an domat de Carlos Sainz ersetzen. Dem Spuenier säi Kontrakt bei der Scuderia leeft nämlech no der Saison 2024 aus. Den zweete Ferrari-Pilot Charles Leclerc huet säi Kontrakt jo eréischt rezent verlängert.

Bis ewell hu weder Mercedes nach Ferrari sech zu de Gerüchter geäussert. Wéi et aus de Medien heescht, wier een an de Verhandlungen awer schonns gutt virukomm, well e Kontrakt kéint schonns Enn dëser Woch ënnerschriwwe ginn.