Mam nämmlechte Personal, enger liicht verännerter Philosophie a voller Hoffnung wëll Williams 2024 ee weidere Schrëtt no Vir maachen.

E Méindeg huet Williams ënnert der Moderatioun vum Will Buxton hiren Auto fir déi nei Saison presentéiert. Zu New York krut d’Ëffentlechkeet allerdéngs just déi nei, liicht verännert Faarwe vum FW46 präsentéiert, an net de kompletten FW46. D’Ecurie vum Teamchef James Vowles mécht et domat wéi McLaren an et kann ee gespaant sinn, wéi een Auto da bei den Tester op de Circuit geschéckt gëtt.

Wat Lackéierung ugeet, bleift Williams hirem traditionelle Blo aus de leschte Jore gréisstendeels trei. Nei dobäi kommen des Saison déi historesch rout a wäiss Sträifen, déi ganz dezent bis un d’Nues vum Auto verlafen. Dobäi kennt, dass een zu Grove, wou sech de Sëtz vun der Ecurie befënnt, e puer nei Sponsoren u Land gezunn huet.

Déi brittesch Traditiounsecurie ass an dësem Joer eng Iwwerraschungstut, well fir dës Saison gouf d’Philosophie vum Auto liicht verännert. "Dat verlaangt zwar eng Upassung vum Fuerstil, mä ech sinn iwwerzeegt, dass et eng positiv Verännerung ass", erkläert den Alex Albon. Och den Teamchef ass vun de Changementer iwwerzeegt: "Ech freeë mech drop ze gesinn, wat des Saison fir eis prett hält."

F1-Saison 2024: Williams presentéiert den FW46 © Williams

Personell Verännerunge ginn et keng. Mam Alex Albon a mam Logan Sargeant setzen déi selwecht zwee Piloten um Steier an de James Vowles geet an seng zweet Saison als Teamchef. Just bei de Kombien a bei den Helmer ginn et gréisser Changementer. Béid Pilote ginn an dëser Saison net méi mat donkelbloen, mä mat wäisse Kombien un den Depart. Och d’Helmer goufen iwwert de Wanter iwwerschafft.

D’lescht Saison konnt sech Williams virun allem duerch dem Alex Albon déi 7. Plaz an der Konstrukteursweltmeeschterschaft sécheren, wat dat beschte Resultat zanter 2017 bedeit huet. Um Enn hat de Williams Pilot 27 vun den 28 Punkte fir seng Ecurie gesammelt. De Logan Sargeant, deen seng éischter Saison als Rookie elo hannert sech huet, erhofft sech e weidere Sprong no Vir ze maachen: "Ech hunn d’lescht Joer vill geléiert a wichteg Erfarunge gemaach, wat mir mat Sécherheet fir des Saison hëlleft." Op den Amerikaner et dëst Joer packt, den Albon déi eng oder aner Kéier ze klappen?

Ënnert dem Stréch erhofft sech Williams mam néien Auto besser Resultater. Supporter musse sech awer nach e bësse gedëllegen, fir dee richtegen FW46 ze gesinn. Den 20. Februar, also nëmmen e puer Deeg virun den offiziellen Tester, wäert Williams déi éischt Kilometer mam néien Auto absolvéieren.