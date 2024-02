Aus Alfa Romeo gëtt d‘Stake F1 Team. D‘Ecurie Sauber huet den C44 presentéiert, deen duerch seng fluorgréng-mat-schwaarz Faarf optesch extrem opfält.

Den neien Auto, den C44, ass zu London an der Guildhall presentéiert ginn, an et war net just esou en ëmlackéierte Modell vum leschte Joer. Et war näischt konventionell... "Et hat een d‘Impressioun beim Ufank vun enger neier Ära, der Gebuert vun enger neier Zort „Racing“, dobäi gewiescht ze sinn", behaapt d‘Stake F1 Team vu sech selwer. Et ass net dee Formel 1-Auto, deen ee schonn eng Kéier gesinn huet, heescht et weider. En ass aggressiv, opreegend, anescht, dat souwuel op wéi nieft der Streck.“Dat muss den C44-Ferrari och sinn, well de Sauber-Pilot Valtteri Bottas huet kloer ugeschwat, datt d‘Ziler d‘lescht Saison net erreecht goufen. 2024 setzt de Finn d‘Lat héich. An d‘Top 10, also an de Punkten, sollen déi zwee C44 am beschte stoen. D‘Pilote-Koppel bleift d‘nämmlecht wéi zejoert. Nieft dem Bottas sëtzt de Chines Zhou Guanyu am zweete Cockpit.

Our Black and Green Machine 🖤💚⁰⁰



The C44 has officially landed ✨ pic.twitter.com/IkjKxUyDvm — Stake F1 Team (@stakef1team) February 5, 2024

Den techneschen Direkter James Key huet mat Honnerte vu Mataarbechter dru geschafft, datt den C44 sech net nëmmen optesch vu sengem Virgänger C43 ofsetzt, et ass quasi en neien Auto. De gréisste Changement gesäit ee bei der viischter Ophänkung, bäi där een d‘Philosophie geännert huet a vum sougenannte „Push rod“ bei de „Pull rod“-System gewiesselt ass. D‘Striewe vun der Ophänkung si bei deenen zwee Systemer anescht fixéiert an deen neie Push rod-System bréngt aerodynamesch Virdeeler. Beim Design vun der Aerodynamik ass ee bei Sauber och aggressiv un d‘Saach erugaangen...d‘Säitekëschten an d‘Ofdeckung vum Motor goufen weiderentwéckelt an et gouf e komplett neien Ënnerbuedem.

„Mir hunn eng nei, frësch Identitéit“, sot de Responsabelen vun der Ecurie Alessandro Alunni Bravi. „Mir hu Vertrauen an eisen Auto an an eis Equipe“. „Mir wëlle keng speziell Zuel nennen, kee spezifescht Zil ausruffen, mä eist Zil ass kloer, mir wëllen d‘Performance an de Package verbesseren. Beim Package mengen ech awer net just den Auto, mä all Beräicher vun eiser Equipe.“

De Virgänger, den C43 war nach Rout a Wäiss, elo ass den C44 Fluorgréng mat Schwaarz. „Déi Faarf kanns de net verpassen“, mengt den zweete Pilot, de Zhou Guanyu. „Ech hoffen awer, datt den Auto séier ass“ seet de Chines „mir hunn d‘lescht Joer am Summer schonn ugefaangen, vill Efforten ze maachen, fir den neie Auto ze verbesseren.“

D‘Saison 2024 fänkt de Weekend vum 2. Mäerz mam Grousse Präis vum Bahrain un. RTL Tëlee Lëtzebuerg ass nees Live fir Iech bei der Kinneksklass vum Automobilsport dobäi an geet elo an déi 4. Formel 1-Saison.