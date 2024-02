Alpine gehéiert zu den Enttäuschunge vun der leschter Saison. 2024 soll et mat engem aggressiv entwéckelten A524 besser lafen.

No Haas, Williams a Sauber huet och Alpine säin neien Auto fir déi nei Saison presentéiert. Den Event ass zoufälleg op de Gebuertsdag vum Pilot Pierre Gasly gefall. Als Kaddo krut hien e fonkelneien A524. Den neien Alpine ass nämlech ee komplett neien Auto. Dat neit Konzept soll sech iwwert déi zwou nächst Saisonen zéien. Vum Chassis bis bei d'Nues: et goufen a bal all de Beräicher Ännerunge virgeholl. De Projet vum neie Konzept gouf zum Schluss vun der 2022 Saison an d'Liewe geruff. De Chassis gouf geännert, néi hënnescht Suspensioune goufen entwéckelt an an d'Beräicher vum Buedem, dem viischte Flillek, dem Bremssystem an de viischt Suspensioune goufen optimiséiert a geännert.

F1-Saison: E komplett neien Alpine als Gasly-Gebuertsdagskaddo © F1 Team Alpine

Op den éischte Bléck falen och Ännerunge bei der Lackéierung op. Déi typesch Faarwe rosa a blo sinn nach ëmmer present. Dëst Saison dominéiert awer Karbonschwaarz um franséischen Auto.Fir d'Lackéierung ze designen huet d'Ecurie sech hëllef beim Argentinesch-spueneschem Artist Felipe Pantone gesicht. Och ewéi déi zwou lescht Saisonen huet Alpine et sech net huele geloossen eng speziell rosa Lackéierung ze präsentéierten. Dësen Auto wäert een an 8 vun de 24 Course kënne bewonneren.

D'lescht Saison huet déi franséisch Ecurie et mat 120 Punkten nëmmen op déi sechsten Plaz an der Constructeur-Weltmeeschterschaft gepackt. Mam neie Konzept erhofft den Team Chef Bruno Famin eng besser Saison hien ass sech awer och bewosst dass si nach weiderhin um Auto musse schaffen: "Mir wëssen all, dass de Fortschrëtt ni linear ass. Dofir wäerte mir keng numeresch Ziler setzen. Mir konzentréieren eis op eis an d'Verbesserung an de verschiddenste Beräicher."

Och déi zwee franséisch Pilote Pierre Gasly an Esteban Ocon freeën sech scho bei de Wantertester am Bahrain an den A524 ze klammen. De Gasly fillt sech a senger zweeter Saison mat Alpine méi wuel: "Ech sinn elo an enger besserer Positioun wéi nach virun 12 Méint. Ech kennen d'Léit mat deenen ech schaffen, ech gi mat de Prozesser eens a weess, wéi ech dat bescht aus mengem Ëmfeld eraushuelen. Ech si sécher dat ech vun Ufank un Attackéieren kann an dat bescht fir d'Ekipp eraushuelen kann."

D'Saison 2024 fänkt de Weekend vum 2. Mäerz mam Grousse Präis vum Bahrain un. RTL Tëlee Lëtzebuerg ass nees Live fir Iech bei der Kinneksklass vum Automobilsport dobäi an geet elo an déi 4. Formel 1-Saison.