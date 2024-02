1950 gouf déi éischt Formel 1-Course op dësem Circuit gefuer.

Aus der Formel 1 ass et Nouvelle, dass Silverstone de Kontrakt ëm 10 Joer verlängert huet. Kinneksklass vum Automobilsport wäert also bis 2034 um Traditiounscircuit fueren.

"Silverstone huet eng historesch Plaz an der Geschicht vun der Formel 1 a wärenddeem sech de Circuit sengem 9. Joerzéngt als Grand Prix méi no kënnt, zitt dësen Event ëmmer nees Supporter aus der ganzer Welt un, déi sech eng fantastesch Course op der Streck ukucke kënnen an och vun deem fantasteschen Fan-Erliefnis ronderëm kënne profitéieren." esou den Formel-1-Chef Stefano Domenicali an enger éischter Reaktioun.

Domat huet de Silverstone-Circuit deen drëttlängste Kontrakt vun den aktuelle Circuiten an der Täsch. Nëmmen Bahrain (bis 2036) an Australien (bis 2037) hunn nach méi laang mat der Formel 1 ënnerschriwwen.