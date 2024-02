Aus Alpha Tauri gëtt Visa Cash App RB. En Numm, bei deem vill Fans de Kapp rëselen. D’Konkurrenz stéiert sech um intensiven Technologietransfert.

No 14 Joer als "Scuderia Toro Rosso" a 4 Joer als "Scuderia Alpha Tauri" kritt déi zweeten Ecurie vu Red Bull erëm en neien Numm. D'Ecurie steet elo als "Visa Cash App RB Formula One Team" an den offizielle Startlëschten. Vill Fans – an och Journalisten – déi sech mat deem Numm zimmlech schwéier.

Wärend "Toro Rosso" déi italieenesch Iwwersetzung vu "Red Bull" ass, an "Alpha Tauri" ëmmerhin nach eng Kleedermark aus dem RB-Imperium ass, gouf d’Ecurie elo no zwee Sponsoren aus der Finanzbranche benannt, déi weder e besonnesche Lien mam Team, nach mam Sport hunn. Vum offizielle Firmennumm "Racing Bulls SpA" sinn nëmmen déi zwee Buschtawen "RB" iwwereg bliwwen. Et bleift ofzewaarden, ob d’Fans sech iergendwann un den neien Numm gewinnen, oder ob sech am allgemenge Sproochgebrauch eng aner Bezeechnung duerchsetzt. Den Auto heescht iwwregens VCARB01 – VCARB ass d’Ofkierzung vu "V isa C ash A pp R acing B ulls".

Mee net nëmmen den neien Numm ass ëmstridden. Vill Géigner stéiere sech nach vill méi dorunner, dass Red Bull d’Reglement bis un d’Limitt ausreizt, an de VCARB01 zu groussen Deeler aus Red-Bull-Stécker besteet. Esou komme béid Ophänkungen, d’Lenkung an d’Boîte vu Milton Keynes. De Gedrénksproduzent wëllt esou vu Synergieeffekter profitéieren an d’Entwécklungskäschte fir seng zweeten Écurie drécken. Gefaart gouf, dass den neie VCARB01 eng «Copie Conforme» vum alen RB20 kéint ginn. Dat ass zwar op den éischte Bléck ausbliwwen, mee a verschiddenen Detailer vum VCARB01 mierkt een den Afloss vu Red Bull. Esou vertrauen d’Racing Bulls bei der viischter Ophänkung elo deem selwechte Konzept wéi Red Bull Racing (Pushrod amplaz Pullrod fir präzis ze sinn). Bei der Aerodynamik schéint d’Visa-Team awer hir eege Weeër ze goen. D’Säitekëschte sinn net nëmmen zimmlech schmuel, mee och d’Linne si méi fléissend wéi dat beim RB20 nach de Fall war.

F1-Saison: Visa Cash App RB VCARB01 - Ëmstriddenen Numm fir en ëmstriddenen Auto

Bei der Lackéierung hunn d’Designer sech um alen Toro-Rosso-Look inspiréiert. Den Auto ass hellblo mat sëlweregen Elementer. Wat positiv opfält: de VCARB01 ass deen éischte komplett faarwegen Auto, deen dës Saison presentéiert gëtt. Déi meescht Konkurrente loosse grouss Deeler vun hirer Karosserie karbonschwaarz, fir esou Gewiicht ze spueren.

Net nëmmen den Teamnumm ass nei, Red Bull huet och de Franz Tost no der leschter Saison an d’Pensioun geschéckt. A seng Plaz kommen den Däitsche Peter Bayer als CEO an de Fransous Laurent Mekies (Ex-Ferrari) als Teamchef. D’Pilote bleiwen déi selwecht wéi Enn 2023: de Japaner Yuki Tsunoda an den Australier Daniel Ricciardo sëtzen och dëst Joer am Cockpit. Bei der Presentatioun zu Las Vegas sot de Ricciardo, dass ee säin Team dëst Joer seriö misst huelen, an dass Top5-Plazen net ausgeschloss sinn. D’lescht Joer hat AlphaTauri d’Saison mat 25 Punkten op Plaz 8 vun der Constructeurs-WM ofgeschloss.

