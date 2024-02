Den AMR24 ass eng Evolutioun an eng Weiderentwécklung vu sengem Virgänger, mat deem Aston Martin dës Saison déi éischte Victoire feiere wëll.

Presentatioun gouf aus Lëtzebuerger Siicht mat Spannung erwaart. De Lëtzebuerger Team-Chef Mike Krack geet a seng drëtte Formel-1-Saison an ass optimistesch, dass den Déngschtwon vum Fernando Alonso a Lance Stroll reegelméisseg ëm Punkten a Podiumsplazen matfuere kann. Domat eleng gëtt d’Ecurie sech awer net zefridden. “Mir wëllen eis an alle Beräicher verbesseren a speziell op de Réckstand, dee mir mat eisem séiersten Auto haten. Wann eis dat geléngt, solle mir an der Positioun sinn, Punkten ze sammelen, op de Podium ze fueren a vläicht esouguer eis éischte Victoire ze feieren.” esou de Mike Krack an enger éischter Reaktioun no der Presentatioun vum AMR24.

Déi meeschten Autoe goufe jo mat engem méi däischtere Karbon-Look presentéiert. Een Zeechen, dass déi Ecurien Gewiicht spuere mussen. Bei Aston Martin ass dat anescht. Den Auto bréngt mat sengem “British Racing Green” weider Faarf an d’Startopstellung, ma ganz faarweg ass en awer och net.

Op e puer Plaze gesäit een um neien Auto och Karbon, dee par Rapport zu sengem Virgänger direkt an e puer Beräicher iwwerschafft ginn ass. Opfälleg ass deen neie viischte Spoiler, den Ënnerbuedem an déi modifizéiert Säitekëschten. “Den Ënnerbuedem ass e wichteg Element bei dëser Generatioun. Dëse gëtt och permanent weiderentwéckelt. Dëst richteg hinzekréien, ass de Schlëssel, fir dës Saison Succèsen ze feieren.” seet den techneschen Direkter Dan Fallows.

Den AMR24 ass awer just d'Basisversioun, déi sech am Laf vun der Saison nach verännert. De Mike Krack schwätzt jo reegelméisseg vun enger Entwécklungscourse an do wëll Aston Martin dës Saison bis déi leschte Course matschwätzen. Dat ass och Devise vum Dan Fallows: “Mir hunn eng gutt Entwécklungsplatform. Dorop hu mir eis beim Design konzentréiert an dat krute mir gutt ëmgesat. Mir sinn zefridden, wat mir errecht hunn.”

Dat fënnt och de Mike Krack. Performance wier nämlech just e Stéck vum grousse Puzzel: “Et geet och drëms, Zouverlässegkeet ze verbesseren an och wéi mir an eng Sessioun eraginn, wéi hu mir Pneuen verstanen ... De Fokus ass op alle Beräicher, déi mat Performance ze dinn hunn. Wa mir et packen, eis an all deene Beräicher ze verbesseren, da wäerte mir och op enger anerer Plaz stoen.”

D’Pilote bleiwen déi selwecht. De Lance Stroll wäert a seng 7. Formel-1-Saison goen an de Routinier Fernando Alonso hofft, dass net de Kanadier, mee hien déi éischte Victoire fir Aston Martin feieren dierf.

“Ech sinn immens houfreg op d’Ekipp an op dat, wat si an esou kuerzer Zäit op d'Bee gestallt hunn. Net nëmmen de Fortschrëtt, dee mir um Circuit gemaach hunn, mee och an eisen neie Campus. Ech freeë mech, an de Cockpit ze klammen a meng zweet Saison a Gréng ze fueren”, seet deen 2-fache Weltmeeschter, dee lescht Saison 8 mol um Podium stoung a gewisen huet, dass hien mat 42 Joer aktuell nach net un d'Pensioun denkt.