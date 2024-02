De Lëtzebuerger ass ee vu 50 Chauffeuren, déi hei un den Depart ginn. Hie huet d'Startnummer 68.

Fir et bis an d'Course ze kommen, muss de Lëtzebuerger et awer an d'Topp 40 vun der Qualifikatioun paken. Déi lescht 10 dierfen nämlech net bei der Course starten. D'Qualifikatioun ass e Freideg am fréien Owend eiser Zäit (13.30 Auer a Florida). D'Course ass dann e Samschdeg.