Vu P8 ass de Gil Linster an déi éischt Course gaangen a konnt sech no engem intensive Fight bis op P5 virschaffen an ass als 5. ofgewonk ginn. Den Thomas Toffel huet gewonnen an dat war seng drëtt Victoire hannereneen. Am General ass de Gil Linster weiderhin op P2 bliwwen.
E Sonndeg ass de Gil Linster vu P5 an déi zweet Course vum Weekend gaangen. Kuerz nom Start konnt hie sech op P3 eropschaffen, eng Plaz déi hie bis iwwert d'Zil verdeedegt huet. Wärend Ronnen huet de Gil Linster den aktuelle Leader am Championnat Thomas Toffel hannert sech gehalen a konnt esou op de Podium fueren. Am General ass de Gil Linster weiderhi gudden Zweeten.
Déi nächst Course ass de 6. a 7. Juni zu Brands Hatch.