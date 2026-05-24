RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

NASCAR Euro Series: Grousse Präis vu FrankräichGil Linster zu Le Castellet um Podium

Tom Hoffmann
De Gil Linster ass dëse Weekend zu Le Castellet déi zweet Manche vun der NASCAR Euro Series gefuer.
Update: 24.05.2026 17:31
© Kilian Coufal

Vu P8 ass de Gil Linster an déi éischt Course gaangen a konnt sech no engem intensive Fight bis op P5 virschaffen an ass als 5. ofgewonk ginn. Den Thomas Toffel huet gewonnen an dat war seng drëtt Victoire hannereneen. Am General ass de Gil Linster weiderhin op P2 bliwwen.

E Sonndeg ass de Gil Linster vu P5 an déi zweet Course vum Weekend gaangen. Kuerz nom Start konnt hie sech op P3 eropschaffen, eng Plaz déi hie bis iwwert d'Zil verdeedegt huet. Wärend Ronnen huet de Gil Linster den aktuelle Leader am Championnat Thomas Toffel hannert sech gehalen a konnt esou op de Podium fueren. Am General ass de Gil Linster weiderhi gudden Zweeten.

Déi nächst Course ass de 6. a 7. Juni zu Brands Hatch.

NASCAR Euro Series: Gil Linster zu Le Castellet um Podium
De Gil Linster ass dëse Weekend zu Le Castellet déi zweet Manche vun der NASCAR Euro Series gefuer.

Am meeschte gelies
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Schëss beim Wäissen Haus
Passant getraff, Täter vu Secret Service erschoss
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern séchert sech DFB-Pokal, Hull City wënnt 230-Milliounen-Euro-Match
23
Op der B7 Richtung Fridhaff
Motocyclist bei Chute schwéier blesséiert
Zwee Männer festgeholl
Mann bei Sträit am Garer Quartier schwéier blesséiert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Course live dëse Sonndeg um 21:30 Auer op RTL ZWEE an RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vu Kanada
Video
Porsche Carrera Cup Däitschland
Chester Kieffer feiert éischte Podium zu Zandvoort
Fotoen
George Russell freet sech a Kanada iwwer staark Leeschtung
Formel 1: GP vu Kanada
George Russell och am Qualifying dee Séiersten
4
Formel 1: GP vu Kanada
Victoire fir den George Russell am Sprint
0
Formel 1: Grousse Präis vu Kanada
George Russell geet am Sprint als Éischten op Punktejuegd
1
Grousse Präis vu Kanada
Mercedes-Duell: Kann de Russell d’Antonelli-Dominanz briechen?
Audio
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.