Enovos League an der RTL Live Arena1/2-Finall bei den Dammen um 15 Auer a lescht 1/4-Finall bei den Hären um 17.30 Auer am Stream
E Sonndeg steet bei den Dammen den zweete Match vun der 1/2-Finall um Programm, bei den Hären ass et den drëtten an decisive Match vun der 1/4-Finall.
E Sonndeg den Owend ka sech den T71 Diddeleng bei den Dammen den Ticket fir d’Finall sécheren, falls et um 15 Auer och am zweete Match eng Victoire géint de Basket Esch gi sollt.
Bei den Häre gëtt um 17.30 Auer dann nach déi lescht 1/4-Finall bei den Häre gespillt, nodeems de Kordall Steelers eng Iwwerraschung gelonge war a si en drëtte Match géint d’Etzella erzwénge konnten.
