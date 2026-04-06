Magaly Meynadier verpasst mat Saarlouis iwwerraschend d'Halleffinall

Um Méindeg stoungen zwou Lëtzebuerger Nationalspillerinnen an de Playoffs an Däitschland um Terrain.
Update: 06.04.2026 20:44
Souwuel Saarlouis wéi och Herner hunn den decisiven drëtte Match vun der “best-of-three” Serie an der Véierelsfinall gespillt.

D’Magaly Meynadier an d’Saarlouis Royals verléieren doheem iwwerraschend mat 63:68 géint Marburg a sinn eliminéiert. Saarlouis war als Tabellenzweeten no der regulärer Saison mat groussen Ambitiounen an d’Playoffs gestart. D’Kapitänin Meynadier stoung 13 Minutten um Terrain, huet allerdéngs kee Punkt geworf.

Och fir d’Sofie Fuglsang ass d’Saison eriwwer

Eng weider Nationalspillerin war an der Véierelsfinall am Asaz. D’Sofie Fuglsang konnt mam Herner TC iwwerraschend en drëtte Match géint d’Top-Ekipp Keltern erkämpfen. An dëser entscheedender Partie huet sech de Favorit um Méindeg mat 67:60 duerchgesat an domat ass d’Saison fir Herner eriwwer. D’Lëtzebuergerin stoung 10 Minutten um Terrain, konnt awer keng Punkte markéieren.

Am meeschte gelies
Bal 30km/h ze séier
Mam Vëlo geblëtzt - och dat kann deier ginn
97
Vu London op Porto
Elektresch Zigarett léisst Brand a Fliger aus
Bei US-israeelescher Attack ëmbruecht ginn
Geheimdéngscht-Chef vun der iranescher Revolutiounsgard ass dout
Policeasätz vun de leschte Stonnen
Ënnert anerem zéckt e Mann bei engem Sträit zu Ëlwen e Messer
Déifstall bei Bankomat
Bankkaart a Geld zu Gréiwemaacher geklaut - presuméierten Täter festgeholl
Weider News
Motorsport
Zu Luerenzweiler gouf e Méindeg nees d'Biergcourse gefuer
Video
Kleng a Grouss ware mat derbäi
E Méindeg war zu Maacher nees den traditionellen Ouschterlaf
Video
Fotoen
0
Hei sinn 1896 déi éischt Summerspiller vun der Neizäit ausgedroe ginn
Haut virun 130 Joer
Déi éischt Olympesch Summerspiller vun der Neizäit
0
Luxembourg Open
Eng ganz Junior-Dammen-Ekipp fir d'Europameeschterschaft qualifizéiert
Video
0
Handball Youth-Cup
16 Ekippen aus 11 Länner stounge beim Youth-Cup zu Diddeleng um Terrain
Video
0
Demi Vollering setzt sech vun hirer Konkurrenz of
Dammen: Tour des Flandres
Demi Vollering wënnt en solitaire, Nina Berton op der Plaz 34
Fotoen
1
