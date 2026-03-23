Basketballspillerin am AuslandEhis Etute mat Oregon am zweeten Tour vun der March Madness eliminéiert

An den USA war d'Ehis Etute bei der March Madness am Asaz, um Sonndeg gouf Oregon am zweeten Tour eliminéiert.
Update: 23.03.2026 07:18
Beim gréisste College-Tournoi an den USA spillen déi 68 stäerksten Ekippe géinteneen. All Match ass eng kleng Finall, nëmmen de Gewënner vun all Ronn kënnt an den nächsten Tour.

Am éischten Tour konnt sech Oregon mat 70:60 géint Virginia Tech duerchsetzen. D’Lëtzebuerger Nationalspillerin konnt mat 11 Punkten an 11 Rebounds iwwerzeegen.

Am zweeten Tour huet Oregon géint d’Topekipp Texas 58:100 verluer. An dësem Match konnt d’Etute nees en “double-double” markéieren, dat mat 11 Punkten an 10 Rebounds.

Beim Géigner spillt vun nächster Saison un iwwregens d’Schwëster vum Ehis, d’Isi Etute.

D’Isa Hämäläinen a Colorado hunn am éischten Tour géint Illinois 57:66 verluer, d’Lëtzebuergerin koum an dëser Partie net zum Asaz.

Am meeschte gelies
Parquet deelt mat
71 Joer ale Mann kuerz no Aliwwerung a Prisong "Uerschterhaff" gestuerwen
Police am Asaz
Kläpperei op engem U19 Futtballmatch zu Dikrech
Erlangen (D)
7 Joer aalt Kand stierft, nodeem Futtballsgol op et gefall ass
Viru Bistro an der Stroossbuerger Strooss
Police fënnt Persoun, déi no Kläpperei staark geblutt huet, Verdächtege festgeholl
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Gläichspill tëscht Stroossen a Biissen, Racing mat Last-Minute-Victoire zu Rouspert
Video
Fotoen
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Weider News
Basketball-Championnat
Leader Bartreng klappt Steesel, de Kordall spréngt op Plaz 8
Video
0
Dem Michael Jordan säi Message war kuerz a prezis
Haut virun 31 Joer
"I'm back."
1
Basketball: EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Damme verléieren no Verlängerung géint Bosnien Herzegowina
Video
2
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
Basketballspillerin an den USA
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
1
Basketball: EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Damme verléieren 52:76 géint Israel
Video
Fotoen
3
Basketball-Championnat
Mamer klappt Diddeleng mat spektakulärem Worf, Ettelbréck iwwerrennt Steesel
1
