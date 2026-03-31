EM-Quali am BasketLëtzebuerger Damme spillen ënner anerem géint Frankräich

Am zweeten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2027 spillen d'Rout Léiwinne géint den Noper Frankräich.
Update: 31.03.2026 14:35
© Emile Mentz (Archiv)

En Dënschdeg huet déi international Basketballfederatioun FIBA d’Gruppe fir den zweeten Tour vun der EM-Qualifikatioun ausgeloust. Lëtzebuerg hat sech mat 3 Victoiren a 6 Matcher am éischten Tour vun der Qualifikatioun fir den nächsten Tour qualifizéiert.

Am Grupp M spillen d’rout Léiwinnen géint Frankräich, d’Nummer 2 an der Weltranglëscht hanner den USA, en absolutten Topp-Géigner. Komplettéiert gëtt de Lëtzebuerger Grupp vun der Ukrain a Groussbritannien.

Gespillt gëtt an zwou Fënsteren, November 2026 souwéi am Februar 2027. Insgesamt spille 24 Natioune a 6 Gruppe géinteneen. Fir d’Europameeschterschaft qualifizéiere sech jeeweils déi zwee Gruppenéischt. D’Belsch, Finnland, Litauen a Schweden sinn als Lokalekippen an Organisateur fir d’EM gesat a spillen an engem eenzelne Grupp géinteneen.

© FIBA

Am meeschte gelies
Chaotesch Situatiounen an de Keesen
E Méindegmëtteg gouf et Probleemer beim Bezuele mat der Kaart
Op Chantier zu Dummeldeng
Mann gëtt bei Aarbechtsaccident liewensgeféierlech um Kapp blesséiert
Face-à-face mam Nora Back an dem Marc Spautz
"Iwwert de Mindestloun hu mer net geschwat"
Video
Audio
71
Um Site vum CHL
Tuerm vu Wandmille gëtt ofgerappt, deplacéiert an nei opgeriicht
Google-Datenzenter zu Lëtzebuerg
Wéi gesäit de CEO vum Lëtzebuerger Datenzenter d'Kriticke vum Mouveco um Projet zu Biissen?
Video
26
Weider News
Basketball-Championnat
Musel Pikes iwwerraschen Esch, Fiels bleift punktgläich un der Tabellespëtzt
Video
0
Basketballspillerin am Ausland
Ehis Etute mat Oregon am zweeten Tour vun der March Madness eliminéiert
0
Basketball-Championnat
Leader Bartreng klappt Steesel, de Kordall spréngt op Plaz 8
Video
0
Dem Michael Jordan säi Message war kuerz a prezis
Haut virun 31 Joer
"I'm back."
1
Basketball: EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Damme verléieren no Verlängerung géint Bosnien Herzegowina
Video
2
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
Basketballspillerin an den USA
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
1
