Nom éischte Roudag goung et e Mëttwoch op der 11. Etapp vum Tour de France iwwer 167 Kilometer vun Albi op Toulouse.

De gréissten Deel vun der Etapp ware 4 Leit un der Spëtzt, ma déi konnten awer 4,5 Kilometer virun der Arrivée ageholl ginn, esou dass et zu engem Massesprint komm ass, wou de Caleb Ewan déi beschte Been hat. Den Dylan Groenewegen huet sech ganz knapps mat der zweeter Plaz missen zefridde ginn, déi drëtt Plaz goung un den Elia Viviani. Am General bleift de Julian Alaphilippe a Giel.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

E Mëttwoch goung et also Richtung Toulouse, wou et 1908 eng Lëtzebuerger Victoire gouf, dat a Persoun vum François Faber. Direkt nom Start hu sech 4 Coureuren duerch d'Bascht gemaach, dorënner den Aimee de Gendt vu Wanty Gobert, de Lilian Calmejane vun Total Direct Energie an dann nach den Anthony Perez an de Stephane Rossetto, allebéid vu Cofidis. D'Quartett un der Spëtzt hat eng maximal Avance vu ronn 3 an hallwer Minutt.

🏠 Present in the breakaway are two of the stage's local lads, @L_Calmejane, from Albi, and @PerezAnthony1, from Toulouse.

🏠 Dans l'échappée on retrouve aujourd'hui les deux régionaux de l'étape : Lilian Calmejane, l'albigeois, et Anthony Perez, le toulousain. #TDF2019 pic.twitter.com/WIQ2r7Ugr4 — Tour de France™ (@LeTour) 17. Juli 2019

Ronn 30 Kilometer virun der Arrivée koum et dunn am Peloton zu enger Chute, wou ënnert anerem och den Giulio Ciccone gefall ass. Den Italiener, dee bei dësem Tour schonns a Giel gefuer ass, sollt de Sprong no vir net méi packen an huet vill Zäit verluer.

D'Quartett un der Spëtzt huet sech ganz laang géint de Peloton gewiert, um Enn huet et den Aimee de Gendt och nach emol eleng probéiert, mä 4,5 Kilometer virun der Arrivée ware se alle 4 ageholl ginn.

Et koum schlussendlech also ewéi erwaart zu engem Massesprint, wou sech de Caleb Ewan duerchsetze konnt.

Resultat

General