Iwwer 121 goung et fir d'Damme vu Pau op Pau, woubäi direkt 4 Montéeën op d'Cyclistinne gewaart hunn.

Ëmmer nees gouf et wärend der Course Attacken op de Peloton, mol vun eenzelen Coureuren, mol vu klenge Gruppen. Ma déi Meescht vun deenen Attacken hunn näischt bruecht. D'Australierin Amanda Spratt hat et virun der Arrivé probéiert, a konnt sech och knapp 25 Sekonnen erausfueren. Ma well si ni richteg fortkoum, gouf et nach weider Attacken aus dem Peloton eraus, déi awer ni wierklech fortkoumen. De Peloton war sech net eens an huet ëmmer nees attackéiert, ma esou richteg fort koume si net.

E puer honnert Meter virun der Arrivée war de Peloton esou gutt wéi un der Spëtzt drun. D'Marianne Vos huet mat enger explosiver Attack d'Amanda Spratt agefaangen an alleguerten déi aner Dammen aus dem Peloton distanzéiert, fir dës Course souverän ze gewannen.

De Lëtzebuerg dierft d'Marianne Vos besonnesch vum internationalen Neijoersch-Cross zu Péiteng bekannt sinn, wou si och schonn e puer Mol uewen um Podium stoung. D'Flying Dutchwoman gëllt als d'Grande-Dame vum Vëlossport an gouf schonn 12 Mol Weltmeeschterin an huet 2 Mol Olympia gewonnen.

D'Klassement

La Course op Twitter