Op der 13. Etapp, engem Zäitfueren iwwer 27,2 Kilometer zu Pau, ass de Wout Van Aert schwéier gefall a konnt net méi weiderfueren.

De Julian Alaphilippe huet déi 13. Etapp am Tour de France gewonnen. De Fransous konnt sech no enger ganz staarker Leeschtung am Zäitfueren iwwer 27,2 Kilometer zu Pau déi zweete Victoire bei dësem Tour sécheren. Den Alaphilippe huet 35 Minutten a 14 Sekonne gebraucht. Den Geraint Thomas hat als Zweeten ee Réckstand vu 14 Sekonnen. Drëtte gouf den Thomas de Gendt op 36 Sekonnen.

De Julian Alaphilippe vergréissert duerch dës Victoire säi Virsprong am General op den Geraint Thomas op 1 Minutt a 26 Sekonnen.

Fir e Schockmoment huet de Wout Van Aert gesuergt. De Belsche Champion ass ronn ee Kilometer virun der Arrivée an enger Kéier mam Aarm un enger Ofspärung hänke bliwwen an ass schwéier gefall. Hie war deen Ament mat gutt 50 km/h ënnerwee a gouf op 0 ofgebremst. De Belsch war bis dohinner ganz staark ënnerwee. De Van Aert koum mat der Ambulanz an d'Spidol, wéi uerg seng Blessure sinn, ass nach net gewosst. Op de Biller war eng grouss Schnëttwonn um Been ze gesinn.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

Op der 13. Etapp vum Tour de France stoung een Zäitfueren iwwer 27,2 Kilometer zu Pau um Programm.

No 7,7 Kilometer gouf eng éischt Tëschenzäit beim Contre-la-montre geholl an hei war de Julian Alaphilippe, deen als lescht op de Circuit geschéckt ginn ass, de Séiersten. De Mann am giele Maillot ass ganz staark gestart an hat e Virsprong vu 5 Sekonnen op de Steven Kruijswijk an der 6 op den Titelverdeedeger Geraint Thomas.

Och bei der zweeter Tëschenzäit no 15,5 Kilometer louch de Julian Alaphilippe weider a Féierung. Den Trikot vum Leader schéngt beim Fransous nach e puer extra Käre fräigesat ze hunn an esou hat hie weiderhin ee Virsprong vu 6 Sekonnen op den Geraint Thomas. De Kruijswijk hat mat engem Retard vun 19 Sekonnen hei déi drëttbeschten Zäit.

Bis zum Schluss ass et tëscht dem Geraint Thomas an dem Julian Alaphilippe ganz spannende bliwwen. De Maillot Jaune huet um Enn d'Etapp gewonnen a konnt op de leschte Kilometer souguer säi Virsprong nach ausbauen an ass no 35 Minutten a 14 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Zweete gëtt den Geraint Thomas. Den Titelverdeedeger hat e Retard vu 14 Sekonnen. Eng staark Leeschtung huet och den Thomas de Gendt gewisen. De Belsch louch bis déi zwee lescht Coureure komm si mat senger Zäit a Féierung, ma um Enn gëtt hien den Drëtte mat engem Retard vu 36 Sekonnen.

E weideren Dag fir ze vergiessen, hat de Romain Bardet. De Fransous huet eng weider Kéier ganz vill Zäit verluer.

