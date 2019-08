No dem Roudag e Mëttwoch goung et en Donneschdeg am Tour de l'Avenir weider. Allerdéngs ouni d'Lëtzebuerger Colin Heiderscheid a Cédric Pries.

Op der 7. Etapp vum Tour de l'Avenir goung et am Osten vun Frankräich iwwer kuerz 103,5 Kilometer vu Grésy-sur-Isere op La Giettaz. Och wann d'Etapp zimlech kuerz war, hat si et mat 5 Montéeën an 2 Tëschesprinte richteg a sech. Um Enn gouf et ee Succès vum Harold Tejada.

De Kolumbianer konnt sech am Duell géint de Belsch Mauri Vansevenant behaapten, deen ass elo awer am Maillot Jaune. De Michel Ries koum op der Etapp als gudden 13. un.

Resumé

A wéi schonns op den Etappe virum Roudag gouf vun Ufank u geraibert, fir eng Echappé aus dem Peloton eraus ze starten. D'Echappé vum Dag konnt och een Ecart erausfueren, gouf awer ëmmer méi kleng an huet sech ronn 10 Kilometer virun der Arrivée nëmmen nach aus dem Clément Champoussin, Sylvain Moniquet, Mauri Vansevenant an Harold Tejada zesummegesat.

De Peloton huet sech géint der Schluss ëmmer méi desorganiséiert an ëmmer nees Attacke goufe lancéiert. Och an der Echappé huet sech eppes gedoen: Just nach de Vansevenant an Tejada hunn Tempo gemaach. Um Enn war et een Duell en solitaire tëscht dem Belsch a Kolumbianer mat dem besseren Enn fir den Harold Tejada aus Kolumbien.

Kuerz duerno koum den 2. Ausräissergrupp an zwou Minutte méi spéit de Peloton zu La Giettaz un. Dorënner och de Michel Ries, deen en Donneschdeg als gudden 13. den Top 10 nëmme just verpasst huet.

7. Etapp



1 TEJADA Harold

2 VANSEVENANT Mauri

3 CHAMPOUSSIN Clément

4 MONIQUET Sylvain

5 BATTISTELLA Samuele

6 JORGENSON Matteo

7 ALEOTTI Giovanni

8 VAN WILDER Ilan

9 BERRADE Urko

10 FOSS Tobias

...

13 Michel RIES

Dat komplett Resultat läit nach net vir.

General

1 Mauri VANSEVENANT

De komplette General läit nach net vir.