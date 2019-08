Iwwer ronn 125 Kilometer ass et um 3. Dag vun der Tour of Norway bei den Damme vu Moss op Halden gaangen.

Op der 3. Etapp war d'Shannon Malseed laang eleng un der Spëtzt. Kuerz viru Schluss huet sech d'Marianne Vos am Maillot Jaune dann awer nach eng kéier ofgesat a sech d'Victoire zu Halden net huele gelooss. D'Christine Majerus kënnt mat engem Retard vu 25 Sekonnen op déi 15. Plaz.

Résumé

Nom Depart huet sech keen direkt vum Peloton ofgesat. Ronn 15 Kilometer laang ass de Peloton ganz bliwwen, bis et zu enger éischter Attack vum Shannon Malseed komm ass. De Peloton hat awer keen Intressi drun direkt d'Poursuite opzehuelen a sou konnt sech d'Coureuse vun der Ekipp TIBCO e Virsprong vu bal 7 Minutten erausfueren. Mat der Zäit huet dee Virsprong dann awer ugefaangen ëmmer méi kleng ze ginn.

Eng Schrecksekonn ass et 38 Kilometer virum Zil am Peloton ginn. Ronn een Drëttel vun de Coureuse si bei enger Chute gefall. Mam Ingvild Gaskjenn a mam Saartje Vandenbroucke hunn doropshin zwou Coureuse missten opginn.

De Peloton mam Marianne Vos am Maillot Jaune huet spéider nees zou sech fonnt an Drock op d'Shannon Malseed un der Spëtzt gemaach. 15 Kilometer virum Zil ass d'Coureuse déi laang eleng vir war agefaange ginn.

9 Kilometer waren et nach ze fueren an d'Marianne Vos am Maillot Jaune huet et sechnet huele gelooss fir ze attackéieren. D'Coryn Rivera war déi eenzeg Coureuse déi reagéiert huet a sou ass et fir déi Zwee an déi lescht puer Kilometer gaangen.

Zum Schluss setzt sech d'Marianne Vos duerch a gewënnt domat d'Etapp 4 Sekonne virum Coryn Rivera an 11 Sekonne virum Demi Vollering.

Am General ass d'Marianne Vos mat engem Virsprong vun 19 Sekonnen op d'Coryn Rivera weiderhin un der Spëtzt. D'Christine Majerus steet no der 3. Etapp mat engem Retard vu 45 Sekonnen op der 7. Plaz.

Top10 vun der 3. Etapp

1 Marianne Vos (Ned) CCC - Liv 3:24:20

2 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb 0:00:04

3 Demi Vollering (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:11

4 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:00:11

5 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//SRAM Racing 0:00:11

6 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:12

7 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 0:00:15

8 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Movistar Women's Team 0:00:17

9 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:00:17

10 Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport 0:00:17

Generalklassement

1 Marianne Vos (Ned) CCC - Liv 10:00:00

2 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb 0:00:19

3 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:00:31

4 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//SRAM Racing 0:00:31

5 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:32

6 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 0:00:35

7 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:45

8 Marta Bastianelli (Ita) Team Virtu Cycling 0:00:48

9 Riejanne Markus (Ned) CCC - Liv 0:00:50

10 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 0:00:50