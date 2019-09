Nom 3. Dag bei der Boels Ladies Tour an Holland huet d'Lisa Klein d'Féierung am General iwwerholl. Si hat och e Freideg gewonnen.

Op der 3. Etapp bei der Boels Ladies Tour an Holland ass d’Christine Majerus am Peloton als 8. iwwert d’Arrivée gefuer. D’Lëtzebuerger Champione hat no 156 Kilometer e Retard vun 9 Sekonnen op d’Gewënnerin Lisa Klein aus Däitschland.

Am General steet d’Lisa Klein un der Spëtzt. D’Christine Majerus ass déi 10. op 23 Sekonnen.

D'Top10 vun der 3. Etapp

1 Lisa Klein (GER) Canyon//SRAM Racing 4:00:53

2 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:00

3 Elizabeth Deignan (GBr) Trek - Segafredo 0:00:00

4 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:00

5 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:09

6 Marta Bastianelli (Ita) Team Virtu Cycling 0:00:09

7 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:09

8 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:09

9 Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Den) Bigla 0:00:09

10 Elisa Balsamo (Ita) Valcar Cylance Cycling 0:00:09

De General