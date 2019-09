No enger grousser Chute um leschte Kilometer konnt sech de Bennett duerchsetzen, den Alex Kirsch gouf den 52. an de Jempy Drucker den 106.

Um Samschdeg haten d'Coureure bei der 14. Etapp vun der Vuelta duerch Spuenien 188 Kilometer zeréckzeleeën. Op enger relativ flaacher Etapp vu San Vicente de la Barquera op Oviedo war et um Enn de Sam Bennett, deen déi stäerkste Been hat.

Nodeems sech bis 7 Kilometer virun der Arrivée ee Spëtzegrupp behaapte konnt, sollt et um Enn fir si awer net duergoen.

No enger gréisserer Chute um leschte Kilometer war et de Sam Bennett, dee sech virum Maximiliano Richeze duerchsetze konnt.

Den Alex Kirsch gouf als beschte Lëtzebuerger den 52., de Jempy Drucker koum als 106. iwwert de wäisse Strich, dëst mat engem Retard vun iwwer 3 an enger hallwer Minutt.

Resumé:

Déi éischt erfollegräich Attack vum Dag war ewell no 10 Kilometer. Hei waren et de Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), de Luka Pibernik (Bahrain-Merida), den Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), de Salvatore Puccio (Team Ineos), den Diego Rubio (Burgos-BH) an de Stéphane Rossetto (Cofidis), déi sech vum Peloton ofsetze konnten. De Spëtzegrupp konnt sech no 34 Kilometer ee Virsprong vu ronn 2 an enger hallwer Minutt erausfueren, éier den Tempo am Peloton erhéicht gouf.

Nodeems de Rossetto vum Peloton agefaange gouf, nodeems hien aus dem Spëtzegrupp zeréckgefall war, hunn et 67 Kilometer virun der Arrivée déi restlech 5 Coureuren alleng probéiert.

An der Montée gutt 20 Kilometer virun der Arrivée hat et de Jakob Fuglsang aus dem Peloton probéiert, dëst ënnert anerem och mam Lëtzebuerger Jempy Drucker, ma hier Attack war awer net duergaange fir sech ofzesetzen.

Um Enn sollt et och fir de Spëtzegrupp net duergoen, dee 7 Kilometer virun der Arrivée agefaange gouf. No enger grousser Chute um leschte Kilometer, bei dem vill Coureuren zu Fall koumen, war et de Sam Bennett, dee sech d'Victoire séchere konnt. Zweete gouf de Max Richeze an der selwechter Zäit wéi de Vainqueur.

Aus Lëtzebuerger Sicht gouf den Alex Kirsch den 52. mat engem Retard vun 1 Minutt an 21 Sekonnen, de Jempy Drucker hat als 106 ee Réckstand vun 3 Minutten an 33 Sekonnen.

Am General bleift de Primoz Roglic un der Spëtzt, dëst mat 2 Minutten a 25 Sekonnen Avance virum Alejandro Valverde.

Top10 vun der 14. Etapp

1 SAM BENNETT (BORA - HANSGROHE) 04H 28' 46''

2 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 00' 00''

3 TOSH VAN DER SANDE (LOTTO SOUDAL) + 00H 00' 02''

4 MARC SARREAU (GROUPAMA - FDJ) + 00H 00' 05''

5 CLEMENT VENTURINI (AG2R LA MONDIALE) + 00H 00' 05''

6 MARC SOLER (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 05''

7 JONAS KOCH (CCC TEAM) + 00H 00' 05''

8 JOHN DEGENKOLB (TREK - SEGAFREDO) + 00H 00' 05''

9 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 05''

10 SZYMON SAJNOK (CCC TEAM) + 00H 00' 05''

...

52 ALEX KIRSCH (TREK - SEGAFREDO) + 00H 01' 21''

106 JEAN-PIERRE DRUCKER (BORA - HANSGROHE) + 00H 03' 33''