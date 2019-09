Zweete gouf de Pascal Ackermann. Den Tom Wirtgen gouf de 49. op ronn eng an eng hallef Minutt.

An der belscher Haaptstad konnt de Caleb Ewan, dee sech bei der Tour de France och schonn op der Champs-Elysées duerschetze konnt, sech no 189,4 Kilometer am Schlusssprint ganz knapp virum Pascal Ackermann aus Däitschland behaapten. Drëtte gouf de Jasper Philipsen.

Aus Lëtzebuerger Sicht koum den Tom Wirtgen um Enn op déi 49. Plaz.Hien hat ee Retard vun enger Minutt an 31 Sekonnen op de Vaiqueur.

Klassement:

1 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 4:25:35

2 Pascal Ackermann (GER) Bora - Hansgrohe 0:00:00

3 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:00:00

4 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:00:00

5 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:00:00

6 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:00:00

7 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:00

8 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:00

9 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:00

10 Kaden Groves (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:00

...

49 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:01:31