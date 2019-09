Op der 17. Etapp vun der Vuelta goung et um Mëttwoch iwwer 219,6 Kilometer vun Aranda de Duero op Guadalajara.

Um Wee Richtung Arrivée huet keng eenzeg Biergwäertung op d'Coureure gewaart, deemno war et um Pabeier eng Etapp fir d'Sprinter. Ee Spëtzegrupp an en immens héijen Tempo hunn de Sprinter hei awer ee Stréch duerch d'Rechnung gemaach. Eng Echappé vun 29 Leit ass nämlech duerchkomm an do war ënnert anerem den Nairo Quintana dobäi. D'Etapp gouf um Enn gewonne vum Philippe Gilbert virum Sam Bennett an den Remi Cavagna. D'Favoritte si 5 Minutten an 29 Sekonnen nom Gewënner iwwert de wäisse Stréch gefuer. Domat ginn et och eng Partie Changementer am General, wou den Nairo Quintana op déi zweete Plaz no vir fiert. De Primoz Roglic bleift weider a Rout an huet eng Avance vun 2 Minutten a 24 Sekonnen op de Quintana an 2 Minutten an 48 Sekonnen op de Valverde.

De Jempy Drucker gouf e Mëttwoch de 75. op 18 Minutten a 56 Sekonnen an den Alex Kirsch koum op déi 112. Plaz mat engem Retard vu 25 Minutten a 45 Sekonnen. Am General ass den Drucker den 117. op 3 Stonnen, 14 Minutten a 5 Sekonnen an de Kirsch den 126. op 3 Stonnen, 22 Minutten an 43 Sekonnen.

Resumé

Den Tempo war nom Start immens héich, well et vill Säiten- a Réckewand gouf. Am Ufank gouf et ee Spëtzegrupp vu 35 Leit, schlussendlech konnte sech 29 Coureure vir unhalen an do ware puer ganz prominent Leit dobäi, ënnert anerem och den Nairo Quintana. Mat him ënnerwee waren de Jose Joaquin Rojas, Imanol Erviti, Nelson Oliveira (MOV), Silvan Dillier (ALM), Luis Leon Sanchez (AST), Dylan Teuns (BOH), Sam Bennett (BOH), Jonas Koch (CCC), Philippe Gilbert, Eros Capecchi, Tim Declercq, Fabio Jakobsen, James Knox, Zdenek Stybar, Remi Cavagna (DQT), Lawson Craddock (EF1), Sam Bewley, Dion Smith (MTS), Edvald Boasson Hagen(TDD), Owen Doull, Wout Poels, Tao Geoghegan Hart, Ian Stannard (INS), Wilco Kelderman, Nikias Arndt, Rob Power, Max Walscheid (SUN) an den Oliviero Troia (UAD).

Deemno eng ganz staark Grupp, wou virun allem Movistar (4 Fuerer), Ineos (4 Fuerer) an Deceuninck Quick-Step (7 Fuerer) staark vertruede waren. De Spëtzegrupp war also richteg staark an dat huet och de Peloton missen unerkennen. Do huet Astana fir den Tempo gesuergt an och wa si séier ënnerwee waren, si si nawell net méi un d'Echappé erukomm, déi maximal 5 an hallef Minutt Avance hat.

De Peloton ass och ëmmer méi kleng ginn an esou ware ronn 20 Kilometer virun der Arrivée nëmmen nach dës coureure vertrueden: Alejandro Valverde, Marc Soler (MOV), Miguel Ángel López, Dario Cataldo, Jakob Fuglsang, Ion Izagirre, Luis León Sánchez (AST), Rafal Majka, Pawel Poljanski (BOH) Tobias Ludvigsson (GFC), Carl Hagen (LTS), Esteban Chaves, Mikel Nieve, Nick Schultz (MTS), Amanuel Ghebreizhabier (TDD), Sebastián Henao (INS), Primoz Roglic (TJV), Martijn Tusveld (SUN), Tadej Pogacar (UAE) an Héctor Sáez (EUS). Deemno hunn hei mam Nicolas Edet an dem Hermann Pernsteiner den 8. an den 10. aus dem General gefeelt.

Bei liichtem Réckewand sinn d'Coureuren dem Zil praktesch entgéint geflunn. Op de leschten 2 Kilometer gouf et dunn déi éischt Attacken aus dem Spëtzegrupp eraus. Deen Éischten, deen et do probéiert hat, war de Zdenek Stybar. Hien ass 500 Meter virun der Arrivée awer nees ageholl ginn an zwar vum Sam Bennett, ma hie konnt de Sprint net duerchzéien an esou konnt sech de Philippe Gilbert iwwer eng weider Victoire freeën. D'Favoritte si 5 Minutten an 29 Sekonnen nom Gewënner iwwert de wäisse Stréch gefuer.

Top 10 vun der 17. Etapp



1 PHILIPPE GILBERT (DECEUNINCK - QUICK - STEP) 04H 20' 15''

2 SAM BENNETT (BORA - HANSGROHE) + 00H 00' 02''

3 RÉMI CAVAGNA (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 00' 02''

4 DYLAN TEUNS (BAHRAIN - MERIDA) + 00H 00' 02''

5 WILCO KELDERMAN (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 02''

6 JONAS KOCH (CCC TEAM) + 00H 00' 02''

7 G LAWSON CRADDOCK (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 02''

8 TIM DECLERCQ (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 00' 02''

9 SILVAN DILLIER (AG2R LA MONDIALE) + 00H 00' 02''

10 JAMES KNOX (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 00' 06''

General

1 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) 66H 43' 36''

2 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) + 00H 02' 24''

3 ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 02' 48''

4 TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 03' 42''

5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO (ASTANA PRO TEAM) + 00H 03' 59''

6 WILCO KELDERMAN (TEAM SUNWEB) + 00H 05' 05''

7 RAFAL MAJKA (BORA - HANSGROHE) + 00H 07' 40''

8 JAMES KNOX (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 08' 03''

9 CARL FREDRIK HAGEN (LOTTO SOUDAL) + 00H 10' 43''

10 DYLAN TEUNS (BAHRAIN - MERIDA) + 00H 12' 21''