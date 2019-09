D'Christine Majerus huet sech, no hire gudden Resultater bei der Madrid Challenge by La Vuelta, am World Tour Klassement ëm 6 Plazen verbessert.

Si steet elo op der 9. Plaz. Och am UCI Ranking verbessert d'Lëtzebuergerin hir Positioun ëm 2 Plazen a steet do op der 10. Positioun. Déi beschten Ekipp am Dammecyclissem ass a bléift Boels Dolmans. Do steet déi Hollännesch Formatioun souwuel an der World Tour souwéi am UCI Klassement op der 1. Plaz.