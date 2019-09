Op Plazen 2 an 3 koumen d'Ekippen aus Däitschland respektiv aus Groussbritannien.

E Sonndeg war a Groussbritannien zu Harrogate an Yorkshire den Optakt vun der Cyclissem-WM. Gestart gouf mat engem Zäitfueren an der Staffel mixed - eng Nouveautéit an der Vëloswelt.

D'Première bei dëser Competitioun konnt sech bei de ronn 28 Kilometer ronderëm Harrogate Holland sécheren, dat virun Däitschland a Groussbritannien

Klassement

1 Holland 38:27

PIETERS Amy

VAN EMDEN Jos

BRAND Lucinda

BOUWMAN Koen

MARKUS Riejanne

MOLLEMA Bauke

2 Däitschland 0:23

POLITT Nils

KRÖGER Mieke

SÜTTERLIN Jasha

BRENNAUER Lisa

MARTIN Tony

KLEIN Lisa

3 Groussbritannien 0:51

HENDERSON Anna

BIGHAM Daniel

LOWDEN Joscelin

TANFIELD Harry

DOLAN Lauren

ARCHIBALD John

4 Italien 1:00

CECCHINI Elena

AFFINI Edoardo

GUDERZO Tatiana

MARTINELLI Davide

LONGO BORGHINI Elisa

VIVIANI Elia

5 Frankräich 1:23

ERAUD Séverine

SEIGLE Romain

BIANNIC Aude

ARMIRAIL Bruno

DEMAY Coralie

COUSIN Jérôme

6 Schwäiz 1:27

IMHOF Claudio

STIRNEMANN Kathrin

SUTER Joel

CHABBEY Elise

FROIDEVAUX Robin

REUSSER Marlen

7 Slowenien 1:58

BUJAK Eugenia

PRIMOŽIČ Jaka

PINTAR Urša

TRATNIK Jan

BRAVEC Urška

POGAČAR Tadej

8 Dänemark 2:04

LETH Julie

LISSON Christoffer

MATHIESEN Pernille

MADSEN Martin Toft

JOHANSEN Julius

NORMAN HANSEN Louise

9 Belsch 2:33

VAN DE VELDE Julie

LEYSEN Senne

DE VUYST Sofie

BAKELANTS Jan

DEMEY Valerie

FRISON Frederik

10 Spuenien 2:43

MAS Lluís

OYARBIDE Lourdes

MORA Sebastián

GARCIA Mavi

CASTROVIEJO Jonathan

GUTIÉRREZ Sheyla