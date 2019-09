Eng Woch virun der Cyclissem-WM koum d'Lëtzebuerger Championne e Sonndeg bei der Eendages-Course vum Grand Prix International d'Isberguesop déi 1. Plaz.

D'Christine Majerus konnt sech iwwer 134 Kilometer ronderëm Isbergues virun der Konkurrenz aus dem Sprint eraus behaapten. Um Enn stoung d'Lëtzebuerger Championne um ieweschten Träpplek, dat virun der Clara Copponi an der Pasacale Jeuland aus Frankräich.

D'Elise Maes huet d'Topp10 just verpasst an ass um Enn 12 Sekonnen no der Lëtzebuerger Championne iwwert d'Lige d'Arrivée gefuer. An d'Chantal Hoffmann koum op iwwer 7 Minutten als 80. un.

Bei den Häre goung d'Victoire un de Mads Pedersen aus Dänemark.

Offiziellt Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus, qui participait au Grand Prix d’Isbergues en équipe mixte avec l’équipe Andy Schleck Cycles ImmoLosch, s’est imposée aujourd’hui en règlant au sprint ses concurrentes de l’échappée. Celle-ci s’est constituée à quelques kilomètres de l’entrée sur le circuit final. Sur la quinzaine de concurrentes de l’échappée figurait également Elise Maes, coéquipière ce jour de Christine, ainsi que 5 concurrentes de la FDJ. En sous nombre, les deux luxembourgeoises ont su roulé de façon attentive et juste pour ne pas se faire piéger lors des attaques successives des concurrentes de la FDJ notamment dans le dernier tour. A 4km de l’arrivée, Christine arrive à se détacher avec 6 autres concurrentes, groupe qui se dispute la victoire finale au sprint, sprint que Christine emporte en devançant Clara Copponi (FDJ) et Pascale Jeuland (Dolcini).

La championne nationale a également remporté le classement des monts.

Elise Maes termine à une très bonne 11ème place à 22 secondes de Christine.

Christine particpera ensuite à sa dernière course de la saison route lors des Championnats du monde à Harrogate.