De Lex Reichling ka sech géint säin gréissten Konkurrent Scott Thiltges behaapten, deen op déi 2. Plaz fiert a Leader am General bleift.

Virun der Course waren de Scott Thiltges, dee bis elo 4 Victoire feiere konnt, an de Lex Reichling, sengersäits mat 3 Victoiren, déi 2 grouss Favoritten op d'Victoire zu Munneref.

Bei den Hären huet sech 3 Woche virun de Landesmeeschterschaften de Lex Reichling seng 4. Victoire an dëser Saison konnte sécheren. Hien sëtzt sech no enger iwwerzeegender Leeschtung souverän virum Scott Thiltges an dem Fransous Victors Thomas duerch. De Scott Thiltges bleift duerch seng 2. Platz Leader am General.

Bei de Junioren huet de Léo Kraemer Course iwwer 11 km gewonnen. Op d'Plazen 2 an 3 sinn den Geoffrey Rausch an den Jo Schmitz gefuer.

Bei de Masters war déi éischt Plaz fir den Raphael Pierron virum Tom Flammang, deen elo neien Leader am General ass.