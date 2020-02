50 km virun der Arrivée hat de Luc Wirtgen et mat enger Attack probéiert mee sollt kuerz dono awer nees ageholl ginn.

Op der 4. Etapp vun der Etoile de Bessèges ass et iwwer 138,7 km vum Pont du Gard op de Mont Bouquet gaangen. Am Ufank vun der Course konnt sech eng Grupp vum Peloton ofsetzen an dës hunn d'Course dann och gréisstendeels bestëmmt. Ronn 50 km virun der Arrivée hat de Luc Wirtgen eng kéier probéiert ze attackéieren fir un d'Echappée unzeschléissen mee de Lëtzebuerger gouf direkt dono nees agefaangen.

D'Echappée konnt hire Virsprong dann och halen an se sinn mat engem Virsprong vu 40 Sekonnen an déi 4,8 km laang Montée gaangen wou zum Schluss vun dëser d'Arrivée louch. An dëser Montée gouf et dann e puer Attacken sou dat d'Echappée an och de Peloton ausernee gefuer ass. De stäerksten hei war den Australier Ben O'Connor (NTT Pro Cycling Team). Dësen gouf dann och net méi ageholl a wënnt dës 4. Etapp. De Kevin Geniets huet eng gutt Prestatioun gewisen a behält seng 5. Plaz am General. Den Alex Kirsch dogéint ass aus den Top 10 erausgefall.

D'Top10

1 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling Team 3:20:29

2 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:00:16

3 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 0:00:16

4 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:00:26

5 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:29

6 Diego Rosa (Ita) Team Arkéa - Samsic 0:00:33

7 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:36

8 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:00:36

9 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:38

10 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 0:00:41



46 Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:03:24

55 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:04:27

De General

1 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 14:24:17

2 Alexys Brunel (Fra) Groupama - FDJ 0:00:24

3 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:00:40

4 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:00:45

5 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:00:45

6 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:12

7 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:25

8 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:28

9 Damien Touzé (Fra) Cofidis 0:01:29

10 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 0:01:33

35 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:04:11

59 Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:11:42