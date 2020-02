Déi éischt Etapp vum Tour de la Provence en Donneschdeg war fir de Fransous Nacer Bouhanni am Sprint.

Den Ivan Centrone gouf an der selwechter Zäit de 99ten, an ass am General den 101ten op 10 Sekonnen.

Op der 2ter Etapp um Freideg steet direkt eng Bierg-Arrivée zu La Ciotat op der Côte d’Azur um Programm.