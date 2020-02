Mat engem Virsprong vu 40 Sekonnen wënnt de Quintana um Col d'Eze déi 2. Etapp virum Simon Clarke a Lilian Calmejane.

Op der 2. Etapp vun der Tour des Alpes Maritimes et du Var goung et iwwer 175,7 km vu Pégomas op de Col d'Eze. Am Schlussbierg konnt sech de Kolumbianer Nairo Quintana mat engem Virsprong vu 40 Sekonnen virum Australier Simon Clarke an dem Fransous Lilian Calmejane duerchsetzen.

Mat engem Retard vun 12 Minutten a 19 Sekonnen gëtt den Ivan Centrone als 46. de beschte Lëtzebuerger. Just 11 Sekonnen hannendrun koum de Michel Ries als 47. op d'Arrivée. De Ben Gastauer kënnt mat engem Réckstand vun 13 Minutten an 28 Sekonnen op déi 59. Plaz. Den Alex Kirsch an den Tom Wirtgen kommen als 83. an 84. mat engem Retard vun 20 Minutten an 58 Sekonnen op d'Arrivée.

D'Top10

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Team Arkéa - Samsic 4:44:17

2 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:00:40

3 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:00:40

4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:40

5 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 0:00:40

6 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:00:40

7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:00:40

8 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:00:40

9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:40

10 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:40

De General

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Team Arkéa - Samsic 9:38:26

2 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:00:38

3 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:00:40

4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:40

5 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:00:40

6 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 0:00:40

7 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:40

8 Attila Valter (Hun) CCC Team 0:00:40

9 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:00:40

10 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:00:40

45 Ivan Centrone (Lux) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:13:15

62 Michel Ries (Lux) Trek - Segafredo 0:20:35

78 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:25:21

80 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:26:00

98 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:39:24