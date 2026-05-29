D’Etapp gouf vum Amerikaner Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike) en solitaire gewonnen. Hien ass mat enger Avance vun 13 Sekonnen op de Kanadier Derek Gee (Lidl-Trek) iwwer d’Arrivée gefuer. Drëtte gouf den Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek) mat engem Réckstand vu 36 Sekonnen.
Am General vum Giro konnt de Jonas Vingegaard säi rosa Maillot verdeedegen. Den Dän behält eng Avance vu 4 Minutten an 3 Sekonnen op den Éisträicher Felix Gall. Op déi drëtt Plaz ass den Australier Jai Hindley no vir geréckelt, mat engem Réckstand vu 5 Minutten a 4 Sekonnen.
1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 4:28:33
2 Gee-West Derek Lidl - Trek 0:13
3 Ciccone Giulio Lidl - Trek 0:36
4 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 0:39
5 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike
6 Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 0:43
7 Caruso Damiano Bahrain - Victorious 1:06
8 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 1:11
9 Rubio Einer Movi
1 - Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 75:13:16
2 - Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 4:03
3 - Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 5:04
4 - Arensman Thymen Netcompany INEOS 5:33
5 - Gee-West Derek Lidl - Trek 6:31
6 - Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 7:26
7 - Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 7:50
8 - Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 8:29
9 - Caruso Damiano Bahrain - Victorious 9:01
10 - Bernal Egan Netcompany INEOS 11:19