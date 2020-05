Zesumme mat senger Ekipp a sengem Comité huet den Henri Jungels an de leschte Jore vill jonk Talenter aus dem Vëlossport an de Profiberäich bruecht.

Bob Jungels, Alex Kirsch a Michel Ries heeschen déi dräi Coureuren, déi am Moment an der WorldTour fueren an am Dippecher Veräi forméiert goufen. Am Pro-Conti-Beräich sinn et den Tom an de Luc Wirtgen an och an der Kontinental-Kategorie huet een nach jonk Talenter, déi enges daags ganz Uewe kéinte landen. Den Dippecher Veräin huet deemno an der Vergaangenheet sécher villes richteg gemaach an den Henri Jungels huet rezent mat Zefriddenheet sengem Successeur Serge Haag de Presidenteposten iwwerlooss.

Besonnesch hänke bliwwe sinn och d'Erënnerungen un déi vill Zäit, déi een ëmmer matenee verbruecht huet. Fir dat hei zu Lëtzebuerg och weider gutt ka geschafft ginn, brauch et dem laangjärege President no vill Iddien an Engagement.

Och an Zukunft wäert den Henri Jungels en oppent Our hunn, wa seng Meenung an Hëllef gefrot ass. Mat him zesumme wäert och de Lucien Didier et e bësse méi roueg ugoe loossen. Si waren eng Ekipp, déi zesumme mat hirem Comité an de Benevollen am Sënn vum Vëlossport villes beweegt hunn.