Tour duerch KatalounienSprint-Victoire fir de Brady Gilmore, Jonas Vingegaard gewënnt de General

De Mats Wenzel klasséiert sech am General op der 103. Plaz. De Bob Jungels ass déi 7. Etapp net op en Enn gefuer.
Update: 29.03.2026 16:51
Winner Team Visma-Lease a bike's Danish rider Jonas Vingegaard (C), second placed Team Bahrain's French rider Lenny Martinez (L) and third placed Team Bora's German rider Florian Lipowitz celebrate on the podium of the 2026 'Volta a Catalunya' cycling tour of Catalonia, after the seventh and last stage, a 95,1 km race between Barcelona and Barcelona, on March 29, 2026.
© AFP

Déi leschten Etapp, déi iwwer just 95 Kilometer zu Barcelona gefuer ass, konnt de Brady Gilmore (NSN Cylcing Team) am Sprint gewannen. Op d’Plazen 2 an 3 fueren de Fransous Dorian Godon (Ineos Grenadiers) an de Belsch Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – hansgrohe). De Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) fiert mat engem Retard vun 1 Minutt an 33 Sekonnen op de Brady Gilmore als gudden 39. iwwert de wäisse Stréch. De Bob Jungels huet sengersäits déi leschten Etapp missen opginn.

De Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) huet fir eng 1. Kéier a senger Karriär den Tour duerch Katalounien gewonnen. Den Dän vum Team Visma-Lease a Bike huet an deene leschten Deeg 2 Etappe konnte gewannen a bestätegt no der Victoire am General bei Paris-Nice och a Katalounien seng aktuell gutt Form. Déi zweete Plaz am General ass fir de Lenny Martinez (Bahrain-Victorous). Mat enger Minutt a 30 Sekonne Retard klasséiert sech de Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – hansgrohe) op der drëtter Plaz.

De Lëtzebuerger Mats Wenzel klasséiert sech um Enn vum Tour op der 103. Plaz, dat mat 1 Stonn, 8 Minutten a 13 Sekonne Réckstand op de Jonas Vingegaard. Op der 5. Etapp huet de Mathieu Kockelmann missen opginn. De Mats Wenzel ass domat deen eenzege vun deenen 3 Lëtzebuerger déi um Depart waren, deen den Tour duerch Katalounien op en Enn gefuer ass.

D’Klassement vun der Etapp

1 Gilmore Brady NSN Cycling Team 2:06:44
2 Godon Dorian INEOS Grenadiers ,,
3 Evenepoel Remco Red Bull - BORA – Hansgrohe ,,
4 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
5 L’Hote Antoine Decathlon CMA CGM Team ,,
6 Remijn Senna Alpecin-Premier Tech ,,
7 Vergallito Luca Alpecin-Premier Tech ,,
8 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
9 Martinez Lenny Bahrain – Victorious ,,
10 Mulubrhan Henok XDS Astana Team ,,

39 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 1:33

De General

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 25:56:36
2 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 1:22
3 Lipowitz Florian Red Bull - BORA – Hansgrohe 1:30
4 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 1:43
5 Evenepoel Remco Red Bull - BORA – Hansgrohe 2:13
6 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 3:17
7 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 4:11
8 Uijtdebroeks Cian Movistar Team 5:20
9 Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 5:25
10 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 5:36

103 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 1:08:13

