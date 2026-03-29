RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gent-Wevelgem — Victoire am Sprint fir de Jasper Philipsen

RTL Lëtzebuerg
Et war dem Philipsen seng 60. Victoire an enger Profi-Course. Den Arthur Kluckers fiert als 74. iwwert de wäisse Stréch.
Update: 29.03.2026 17:47
TOPSHOT - Belgian Jasper Philipsen of Alpecin-Premier Tech celebrates after winning the men elite 'Middelkerke-Wevelgem - In Flanders Fields' one day cycling race, 240.8 km from Middelkerke to Wevelgem, on March 29, 2026.
© BELGA/AFP

Déi grouss Favoritte Mathieu van der Poel a Wout van Aert hu sech beim Klassiker Gent-Wevelgem missen dem Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) geschloe ginn. Déi zwee Klassiker-Spezialiste van der Poel a van Aert hu sech wuel op de Koppen op schwéiere Pawee eng 36 Kilometer virun der Arrivée vum Peloton ofgesat, goufen awer 1 Kilometer viru Schluss nach vum Peloton gestallt. An sou huet Decisioun missen am Sprint falen. An hei war no 240,8 Kilometer kee Kraut gewuess géint de Belsch Jasper Philipsen. Op d’Plazen 2 an 3 fueren den Tobias Lund Adresen (Decathlon CMA Team) an de Christophe Laporte vum Team Visma Lease a Bike.

De Wout van Aert (Team Visma / Lease a Bike) fiert um Enn op déi 30. Plaz, iwwerdeems de Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) sech op der 35. Plaz klasséiert.

Aus Lëtzebuerger Siicht war mam Arthur Kluckers just e Coureur aus dem Grand-Duché um Depart. De Cyclist vum Tudor Pro Cycling Team fiert mat engem Retard vu 5 Minutten an 31 Sekonnen als 74. iwwert d’Arrivée.

D’Klassement vun den Top 10

1 Philipsen Jasper Alpecin-Premier Tech 5:08:03
2 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team ,,
3 Laporte Christophe Team Visma | Lease a Bike ,,
4 De Lie Arnaud Lotto Intermarché ,,
5 Donaldson Robert Team Jayco AlUla ,,
6 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team ,,
7 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
8 De Gendt Aimé Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
9 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility ,,
10 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step ,,

74 Kluckers Arthur Tudor Pro Cycling Team 5:31

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.