Uganks vum Mount huet d'UCI, déi international Vëlosfederatioun, deen neie Kalenner fir no der Corona-Pandemie presentéiert.

Deen ass bei den Häre vun Ufank August u méi wéi chargéiert. Awer och dee vun den Dammen ass anstänneg gefëllt.

Christine Majerus iwwer Suite vu Saison / Rep. R. Simon

Net manner wéi 17. Coursse vun der WorldTour sinn tëscht August an November geplangt. Dovunner 8 an de Méint August a September ouni d'Weltmeeschterschaften ze vergiessen. Dat ass schonns immens vill, virun allem, wann ee weess, dass d'Dammen-Ekippen net dee Kontingent hunn, wéi déi vun den Hären. Fir d'Christine Majerus ass et à priori gutt, dass d'UCI een neien adaptéierte Kalenner ausgeschafft huet.

D'Christine Majerus: "Et war wichteg, dass d'UCI ee provisoresche Kalenner eraus ginn huet, fir et de Sportler ze erlaben, eppes ze hunn, wou ee sech kann drun unhalen, respektiv Hoffnung fir jiddwereen ze kréien. Wou een och säin Training nees ka gestalten, well ouni Zil ze trainéieren, ass op laang Dauer net machbar."

D'UCI huet ee Kalenner presentéiert. D'Christine Majerus ass sech awer bewosst, dass deen eventuell net esou duerchgezu ka ginn.

D'Christine Majerus: "Ech menge mir wëssen alleguer, dass dee Kalenner nees kann an d'Poubelle gepucht ginn, wann d'Situatioun sech nees verschlechtert. Mee wann de Kalenner esou duerchgezu gëtt, heescht dat virun allem, dass d'Situatioun sech nees verbessert huet an dat ass da fir jiddweree gutt. Als Sportler si mir awer bereet, fir Changementer ze erwaarden, an eis dann unzepassen.

Nei am Kalenner bei den Damme wier dëst Joer, dass Paris-Roubaix géif gefuer ginn. An dat wier eng Course op déi sech d'Christine Majerus immens géif freeën.