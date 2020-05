De Rom Helbach ass Freelance-Fotograf a kennt de Vëlossport zanter ganz Laangem. De fréiere Bankier huet d'Passioun schonn als Kand vu sengem Papp gierft.

LETZ BIKE / Reportage Rich Simon

An de leschte Wochen huet ee ganz vill Léit dobaussen um Vëlo gesinn. Lëtzebuerg huet immens flott Natur a Landschaften ze bidden a wann ee sech e bëssen auskennt, da fënnt ee ganz flott Weeër, ouni vill mussen op den Haaptstroossen ze fueren. De Romain Helbach ass dem Vëlossport scho ganz laang verbonnen an huet a sengem Buch LETZ BIKE, déi fir hien 30 schéinsten Touren dokumentéiert.

An de leschte Jore war de Lëtzebuerger dacks am Ausland bei de groussen Tier oder Klassiker ënnerwee an huet bei verschiddene Bicher a Magasinner matgeschafft. D'Iddi, fir déi schéinste Parcoursen uechter Lëtzebuerg ze regroupéieren, gouf elo Realitéit.

Mat Ronn 100 verschiddene Cyclistinnen an Cyclisten ass d'Buch entstanen, d'Texter huet de Rom Helbach eleng geschriwwen.

Besonnesch interessant ass datt sämtlech Parcourse wäerten iwwer Dateien erofzeluede sinn an datt een, wann d'App bis fonctionéiert, souguer Hotel, Restaurant oder aner Saachen um Parcours direkt ka buchen.

D'Online-Vente leeft am Moment un an op deenen 240 Säite kritt ee flott Impressiounen an d'Iddi vläicht emol op anere Plaze wéi gewinnt, e flotten Tour mam Vëlo ze fueren.