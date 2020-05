Ufank Mäerz hunn och d'Leoparde wéinst der Corona-Pandemie misse vum Vëlo klammen. Zanterhier hale si sech fit, fir prett fir eng méiglech Relance ze sinn.

D'Vëlosekipp Leopard Pro Cycling ass Ufank vum Joer a seng 9. Saison gaangen. Et huet mat enger Victoire bei enger regionaler Course op Mallorca alles gutt ugefaangen, mä Ufank Mäerz hunn och d'Leoparde misse vum Vëlo klammen. Zanterhier hunn d'Coureure weider fläisseg trainéiert, mä wei et wierklech weider geet, weess nach keen, och net den Teamchef Markus Zingen. No nëmme 4 Courssen 2020 war Schluss. Nodeems Leopard Pro Cycling den 8. Mäerz de Grand-Prix Lillers mat enger 8. Plaz vum Colin Heiderscheid ofgeschloss huet, ass déi lëtzebuergesch Kontinentalekipp wéinst dem Coronavirus keng Course méi gefuer. Zanterhier hunn d'Coureuren nëmmen trainéiert.

De Markus Zingen, Team Manager vu Leopard Pro Cycling: "Mir si mat vill Succès an d'Saison gestart a waren iwwerzeegt, dass mer e gutt Joer wäerten hunn. Lo si mer einfach nëmme frou, wann den normale Coursealldag erëm ufänkt. A well et nëmmen esou mann Coursse sinn, ass all Course ewéi eng kleng Finall. D'Coureuren an de ganze Recht vun der Ekipp si richteg motivéiert. Mir freeën eis iwwert all Course a probéieren och gutt Resultater erauszefueren."

De virleefege Course-Programm vun der UCI ass wuel offiziell, mä als Kontinentalekipp brauch een eng Invitatioun vum Organisateur. Leopard Pro Cycling plangt am Juli en Trainingslager a wëll, wann et geet, Ufank August beim dräi Lännerchampionnat zu Dikrech un den Depart goen.

"Et gesäit esou aus, wéi wann et am August lass geet. De Kontakt gëtt elo intensivéiert, fir och e bësse plangen ze kënnen. An och wann ee keng 100% Sécherheet kritt, brauchen d'Coureuren eng Perspektiv an een Zil fir déi nächste Wochen."

Et herrscht och elo nach ëmmer eng grouss Ongewëssheet am Peloton, ënnert där och d'Leoparde gelidden hunn. Mä souwuel d'Sponsoren, ewéi och d'Coureure probéieren, dat Bescht aus der schwéierer Situatioun ze maachen.

"Glécklecherweis sinn all eis Coureure motivéiert, positiv agestallt a si hu weider gutt geschafft, fir den nächste Schrëtt an hirer Karriär ze maachen. An dat mécht eis glécklech."

An de leschte Joren hunn ëmmer erëm Coureure vu Leopard de Sprong bei méi grouss Ekippe gepackt. Am Moment fuere 6 Lëtzebuerger fir d'Kontinentalekipp an och si brennen op déi nächst Courssen.