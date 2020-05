De President vum Dippecher Vëlosveräin erhofft sech fir d'Zukunft, datt d'FSCL méi no un de Veräiner dru wier.

Kritik un FSCL / Reportage Rich Simon

No 16 Joer un der Spëtzt vum Dippecher Veräin trëtt den Henri Jungels deemnächst als President zeréck. Hien huet an de leschte Jore vill Positives erlieft. Fir d'Zukunft erhofft hie sech awer, dass d'Federatioun méi no un de Veräiner dru wier. Dat wier den Ament nämlech net onbedéngt de Fall, seet den Henri Jungels.

"D'Federatioun muss méi intensiv mat de Veräiner schaffen. Do si gutt Leit an de Veräiner, mee jiddweree kacht a sengem Dëppen an dat ass eppes, wat net gutt ass. Wa si d'Basis ënnen net méi breet schafen, da kënnt uewen näischt méi eraus"

De President vun der FSCL, Camille Dahm, seet zu där Kritik, dass et an de leschte Joren op deem Plang awer Verbesserunge goufen.

"Ech hu viru 4 Joer all Veräiner besicht, déi sech dat gewënscht hunn. Mir hunn do iwwer Problemer diskutéiert, déi sech bei hinne gestallt hunn. Ech selwer, respektiv Vertrieder aus dem C.A. ginn all Joer op déi Assemblée Générale vu Veräiner, wou mir wëssen, dass dësen oder deen Hick besteet. Ech ginn net midd, op all Assemblée Générale oder Kalennerkongress ze soen, dass mäi GSM a meng Email permanent accessibel sinn. Ech si Wanter wéi Summer all Weekend op de Courssen."

De Camille Dahm seet awer och, dass um Niveau vun den Trainingen, respektiv der Trainer-Formatioun nach Loft no uewen ass.

"Dofir hunn ech och eis Traineren ugehalen, elo wou si aus dem Homeoffice schaffen an net op villen Deplacementer musse sinn, dass si am Hierscht/Wanter eng nei C- a B-Trainer-Formatioun op d'Bee solle stellen an dann nach méi qualitativ mat de Veräiner zesumme schaffe sollen."

Den Ament si 40 Veräiner bei der FSCL affiliéiert.