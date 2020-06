Iwwerdeem de Bob Jungels sech mam Julian Alaphilippe d'Alpenetappe vum Tour de France ukuckt, ass de Jempy Drucker wuel och an de Bierger, mä an Éisträich.

Seng Ekipp Bora-hansgrohe huet zanter dem 12. Juni hir Zelter zu Sölden opgeschloen an trainéiert fir d'Saison, déi am August erëm soll ufänken. Net nëmmen de Jempy Drucker, mä och seng Coequipieren hunn 2020 nach vill wëlles.

D'Ötztal-Alpen an Éisträich, mat Montéeë bis op 2.800 Meter. E beléiften Zil fir Bora-hansgrohe fir den Training. 18 Deeg verbrénge ronn 50 Membere vun der däitscher World-Tour-Ekipp an Éisträich. Mat dobäi och de Jempy Drucker.

"Et ass ganz flott. Ech war lo laang doheem, mä et ass gutt, och erëm mat der Ekipp ze sinn, mam But, erëm Courssen ze fueren an ze trainéieren."

Déi ganz Ekipp gouf virum Stage op de Coronavirus getest. D'Coureure sinn a 5 Gruppen opgedeelt. 3 schlofen der zu Sölden an zwou an der Héicht. Et ass dat d'Formatioun, déi dës Saison den Tour de France soll fueren. De Sprintkapitän Peter Sagan huet awer vun August u vill wëlles an hofft net nëmmen op säin 8. grénge Maillot bei der Grande Boucle.

"Ech fänke meng Saison mat der Strade Bianchi un an dann dono fueren ech Mailand-San Remo. Den Haaptbut vun der Saison ass fir mech awer sécherlech den Tour de France an de Giro."

Mam Paris-Nice-Gewënner Maximilian Schachmann un der Säit, wëll den Emmanuel Buchmann bei der Tour op de Podium, och wann de 27 Joer alen Däitsche bis dohinner 2020 eréischt 11 Coursedeeg an de Been wäert hunn.

"Ech starten eréischt mam Dauphiné an dono ass dann direkt den Tour de France. Dat ass mäin Haaptzil. Lescht Joer war ech de 4. an dat Resultat wëll ech verbesseren."

Den Tour de France ass ee vun de groussen Ziler vu Bora-hansgrohe dës Saison. Mä et ginn och nach vill aner wichteg Courssen. An do kënnt virun allem de Jempy Drucker an d'Spill.