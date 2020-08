Et hat sech ugedeit, elo ass et offiziell. De Grand Depart vum Tour de France 2021 ass net wéi geplangt zu Kopenhagen an Dänemark.

Den Optakt vun der Grande Boucle ass jo eng Woch méi frei wéi eigentlech virgesinn, fir den Zäitplang mat den olympesche Spiller zu Tokio anzehalen an dat passt elo net méi an d'Pläng vun den Dänen. De Start vum Tour de France wier nämlech elo zäitgläich mat Matcher vun der Futtball Europameeschterschaft, déi jo ënnert anerem och zu Kopenhagen gespillt gëtt. De Grand Depart kéint deemno wéi an d'Bretagne verluecht ginn. Zu Kopenhagen geet et dann elo 2022 a Plaz 2021 mat der gréisster Vëloscourse vun der Welt lass.