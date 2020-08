Op der 1. Etapp vum Tour duerch Polen goung et iwwer 196 Kilometer vun Chorzów op Kattowitz. Hei stoung virun allem de Schluss am Fokus.

Beim Sprint ëm déi 1. Plaz koum et zu enger hefteger Chute: den Dylan Groenewegen hat de Fabio Jakobsen op de leschte Metere widder d'Gradine gedréckt. De Jakobsen an nach weider Sprinter sinn doropshi schwéier gefall. Den Hollänner krut bei senger Chute e puer Fotografen um Bord vun der Strooss ze paken, de Groenewegen huet et iwwerdeems och net am Suedel gehalen. Dëse wäert dann och opgrond vun dësem Virfall nodréiglech disqualifizéiert ginn, och wann hien et nach iwwer d'Ligne d'Arrivée gepackt hat.

Och aner Coureure si gefall, iwwer d'Gravitéit vun de Verletzunge gëtt et bis elo nach keng Informatiounen. De Patrick Lefevere, Teamchef vum Fabio Jakobsen bei Deuceunink Quick-Step, huet dann och via Twitter sengem Ierger fräi Loft gelooss: Den Dylan Groenewegen misst fir dës Aktioun an de Prisong.

They have to put this guy of @TeamJumbo in jail 😡 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

En offiziellt Resultat steet nach net fest.