Beim Tour de l'Ain fueren dëst Joer och verschidde Favoritten op de Tour de France mat, déi d'Course als Preparatioun fir d'Saison notzen.

Am Moment leeft a Frankräich den Tour de l'Ain. Mam Michel Ries (Trek Segafredo) an Ivan Centrone (Roubaix Lille Métropole) sinn zwee Lëtzebuerger um Depart.

Op der 1. Etapp ass et iwwer 139,5 Kilometer vu Montréal-la-cluse op Ceyzériat gaangen. Den Ivan Centrone konnt sech enger Echappée vu 4 Mann uschléissen an huet op all Kopp, déi de Grupp hannert sech bruecht huet, Punkte fir Klassement vum beschte Biergfuerer gesammelt. De Coureur vu Roubaix Lille Métropole gëtt domadder dann no dëser Etapp och Leader an deem Klassement.

Après les 4 difficultés du jour, c'est Ivan Centrone 🇳🇱 qui est en tête du classement de la montagne 📈



62 km restants#TOURDELAIN #TDA — Tour de l'Ain (@tourdelain) August 7, 2020

Den Ecart vun der Echappée sollt awer ni grouss genuch ginn, fir datt si d'Victoire vun der Etapp hätte kéinten ënnert sech ausmaachen. 32 Kilometer virun der Arrivée hate si nach just knapp eng Minutt Avance.



Um Enn gouf et eng Victoire vum Andrea Bagioli vun Deceuninck Quick-Step, dat zäitgläich virum Primoz Rolgic vun der Formatioun Jumbo-Visa als 2. an dem Stephan Bissegger vum Team Switzerland als 3. De Michel Ries koum als 87. mat engem Retard vu knapp enger Minutt zu Ceyzériat, deen aner Lëtzebuerger Ivan Centrone hat wuel puer Käre bei senger Aventure "Maillot vum beschte Biergfuerer gelooss" - hien ass e Freideg op iwwer 13 Minutten als leschten iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer.

D'Course ass mat Coureure wéi eeben dem Primoz Roglic, Nairo Quintana a Richie Porte excellent besat an dauert nach bis e Sonndeg.

Generalklassement no der 1. Etapp

1 Bagioli Andrea Deceuninck - Quick Step 3 3:16:50

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:04

3 Bissegger Stefan Switzerland 0:06

4 Dumoulin Tom Team Jumbo-Visma 0:10

5 Fetter Erik Kometa Xstra Cycling Team ,,

6 Garavaglia Giacomo Kometa Xstra Cycling Team ,,

7 Martin Guillaume Cofidis, Solutions Crédits ,,

8 Almeida João Deceuninck - Quick Step ,,

9 Mollema Bauke Trek - Segafredo ,,

10 Conti Valerio UAE-Team Emirates ,,

...

87 Ries Michel Trek - Segafredo 1:07

...

144 Centrone Ivan Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 13:47