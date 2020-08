No sengem Weltrekord iwwert 24 Stonne geet de Ralph Diseviscourt en Dënschdeg un den Depart vun der Race Around Austria.

Et ass dat grousst Zil vum extreme Coureur fir dëst Joer. Et sinn 2.200 Kilometer ze fueren, dat mat am ganze ronn 30.000 Héichtemeter. 2017 krut de Ralph Diseviscourt bei dëser Course déi 2. Plaz. Dëst Joer ass d'Konkurrenz ganz staark. Ënnert anerem ass säin Dauerrival Christophe Strasser um Depart. Den Éisträicher hält och de Streckerekord bei dëser Course. Do dernieft kënnt awer och nach Konkurrenz aus Däitschland.

De Ralph Diseviscourt

De Rainer Steinberger, een Däitschen, deen zejoert an Éisträich gewanne konnt, ass och dobäi. Mat him wieren et scho schéin Dueller ginn, sou den Diseviscourt. Och den Thomas Mauerhofer, en anere Coureur, deen de Lëtzebuerger vun der Race Across America 2018 kennt an eng Zäit laang hannert dem Ralph Diseviscourt op der 3. Plaz louch an awer dunn onglécklecherweis an een Accident verwéckelt gouf an opgi misst. Dat alles wiere Leit, déi ganz staark anzeschätzen sinn a wou d'Dagesform wäert entscheeden, wien herno d'Nues wäert vir hunn.