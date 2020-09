Fir déi éischte Kéier zanter 2013 geet de Lëtzebuerger Champion un den Depart vum Škoda Tour de Luxembourg.

Nieft dem Kevin Geniets sinn och nach de Ben Gastauer, de Michel Ries, den Tom Wirtgen, de Luc Wirtgen, de Jan Petelin, den Ivan Centrone, de Raphaël Kockelmann, de Colin Heiderscheid an den Arthur Kluckers mat dobäi.

Offiziellt Schreiwes

Les Luxembourgeois au Škoda Tour Luxembourg 2020

Pour la première fois depuis Laurent Didier en 2013, le champion national en titre est au départ.

Sur la liste des engagés de l’édition 2020 du Škoda Tour Luxembourg on retrouve avec Geniets, Gastauer, Ries, T.Wirtgen, L.Wirtgen, Petelin, Centrone, Kockelmann, Heiderscheid et Kluckers dix coureurs luxembourgeois.

Kevin Geniets (Groupama-FDJ)

Kevin Geniets (23) court depuis l’an dernier au sein de la formation française dirigée par Marc Madiot. Après un court passage dans l’équipe continentale de Groupama-FDJ, il a rejoint les rangs de l’équipe World Tour en cours de la saison 2019. Son plus grand succès est assurément son titre de champion du Luxembourg élite acquis le 23 août dernier. L’année passée il a concouru avec l’équipe nationale au Škoda Tour Luxembourg et a terminé 15. du classement général.

Ben Gastauer (Ag2r-La Mondiale)

Depuis 2009 Ben Gastauer (32) fait partie de la formation française Ag2r-La Mondiale. Avant d’intégrer l’équipe World Tour il était formé chez Chambéry Cyclisme Formation, la « forge aux talents » de Ag2r-La Mondiale. Le plus grand succés de sa carrière professionnelle est une victoire d’étape et le classement général du Tour du haut Var en 2015. Durant toute sa carrière il a surtout joué le rôle d’équipier exemplaire et a notamment épaulé Jean -Christophe Péraud et Romain Bardet lors de leurs podiums sur le Tour de France.

Michel Ries (Trek-Segafredo)

Michel Ries (22) court sa première saison chez les professionnels. Il évolue au sein de la formation Trek-Segafredo aux côtés d’Alex Kirsch. Avant de passer pro il faisait partie pendant deux saisons de l’équipe continentale Kometa Cycling de la Fondation Alberto Contador. Dans le maillot de cette formation de jeunes talents soutenu par Trek-Segafredo et dirigée par Ivan Basso, il avait remporté une étape du prestigieux Tour de la Vallée d’Aoste. Avec l’équipe nationale espoirs il a fini deux fois deuxième lors d’une étape du Tour de l’Avenir.

Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Après trois ans chez Leopard Pro Cycling et un an chez Ago-Aqua Service, l’équipe de formation de Wallonie-Bruxelles, Tom Wirtgen (22) a intégré la formation pro-continentale des wallons en 2019. Le meilleur résultat de sa carrière est une quatrième place aux championnats du monde de CLM U23 en 2017 et une cinquième place au Général du Triptyque des monts et chateaux en 2018. Comme Bob Jungels, Alex Kirsch, Michel Ries et Laurent Didier auparavant Tom et son frère cadet Luc sont passés par l’école de vélo de Union Cycliste Dippach.

Luc Wirtgen (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Comme son frère ainé, Luc Wirtgen (22) a rejoint Bingoal-Wallonie Bruxelles, après avoir roulé pour Leopard Pro Cycling et le Development Team de Wallonie-Bruxelles. Il a signé un contrat de deux ans avec l’équipe de Christophe Brandt. Les meilleurs résultats de sa première année pro sont une 11ème place au Classement Général du Tour d’Antalya (TR) et une 23ème place à la Clasica Almeira (E)

Jan Petelin (Vini – Zabù)

Jan Petelin (24) a rejoint cette saison la formation pro-continentale italienne Vini - Zabù. Avant cela il courait au sein du Team Differdange et faisait régulièrement partie de l’équipe nationale U23.

Ivan Centrone (Natura4ever-Roubaix Lille Métropole)

Ivan Centrone (24) court au sein de la formation continentale Natura4ever-Roubaix Lille Métropole. Cette équipe dirigée par Cyrille Guimard comptait en 2004 dans ses rangs le président du Škoda Tour Luxembourg, Andy Schleck. Avant de rejoindre l’équipe française Ivan faisait partie de l’équipe continentale de Differdange. En 2017 il inscrivait son nom dans la liste des champions nationaux chez les espoirs.

Raphaël Kockelmann (Team Vorarlberg-Santic)

Un autre talent issu de la formation continentale de Gab Gatti est Raphael Kockelmann (21). ans et évolue au sein de l’équipe continentale Team Vorarlberg Santic. et a évolué Après deux saisons au sein du Team Differdange, il a rejoint au début de la saison l’équipe autrichienne Vorarlberg-Santic. Il a terminé deux fois vicechampion du Luxembourg chez les espoirs.

Colin Heiderscheid

Colin Heiderscheid (22) court dans la formation Leopard Pro Cycling depuis l’an dernier. Egalement formé au sein de UC Dippach, il a débuté sa carrière en 2018 dans l’équipe continentale allemande Dauner D&DQ-Akkon. Cette saison il a terminé 8ème des championnats d’Europe espoirs.

Arthurs Kluckers

Arthur Kluckers (20) fait partie comme Colin Heiderscheid partie de Leopard Pro Cycling depuis 2019. En 2018 il avait terminé deuxième aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en duo avec Nicolas Kess. Chez les Juniors il avait décroché deux titres de champion national CLM.