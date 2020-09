No de Virfäll op den éischten zwou Etappen hunn d'Organisateuren entscheet, weider Sécherheetsmoossnamen en place ze setze fir déi 3. Etapp.

Fir d'Sécherheet vun de Coureuren ze garantéieren, hu sech d'Organisateure vum Skoda Tour de Luxembourg, d'Responsabel vun der Police, d' Kommissären UCI, e Representant vun de Fuerer (John DEGENKOLB) an 2 Representante vun de Sportdirekteren (Nicolas GUILLE a Maxime MONFORT) op eng Partie supplementär Sécherheetsmesurë gëeenegt.

Fir déi 3. Etapp vun der Course si méi Motorrieder virgesinn. Op d'mannst 22 Motoen (virdru waren et der 15) sollen an den Asaz kommen. Donieft ginn och méi Signaleuren agesat, d'Policepresenz wäert erhéicht ginn an d'Gruppe vun de Coureure wäerten op Échappé, Contre-attaque, Peloton a Gruppetto limitéiert ginn. Eng weider Ännerung betrëfft den Depart: Den Depart vun der 3. Etapp wäert zu Bur sinn.

Schreiwes

Communiqué de la direction de course

Faisant suite à plusieurs réunions organisées en conformité au protocole de discussion pour la sécurité des coureurs sur les épreuves, par les organisateurs du Skoda Tour de Luxembourg, les responsables de la Police, les commissaires UCI, un représentant des coureurs (John DEGENKOLB) et deux représentants des directeurs sportifs (Nicolas GUILLE et Maxime MONFORT), nous prenons acte des doléances formulées par les coureurs. Partant, faisant suite aux incidents du 15/09 et ceux d'aujourd'hui, les organisateurs tiennent à informer que des mesures de sécurité supplémentaire seront mise en place à partir de la 3ème étape :



• - Augmentation des motos de sécurité, passant de 15 à 22 motos minimum. Des efforts supplémentaires seront mis en œuvre pour augmenter ce nombre d'ici les prochains jours.

• - Présence accrue des agents de la Police Grand-Ducale pour les prochaines étapes.

• - Augmentation de signaleurs pieds à terre au long du parcours sur les points les plus importants.

• - Limitation des différents groupes de course pour se limiter à :

o Échappé

o Contre-attaque

o Peloton

o Gruppetto

• - Modification du départ réel : Le départ réel de la 3ème étape sera donné à Born (km 5.4)