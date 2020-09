D'Christine Majerus ass bei der 23. Flèche Wallonne als 45. iwwert d'Arrivée gefuer. Si hat e Retard vu ronn 7 Minutten op hir Coequipière.

E Mëttwoch war déi 23. Editioun vun der Flèche Wallonne am Damme-Cyclissem. Scho fir 6. Kéier konnt sech d'Anna van der Breggen uewen aus op der Mur de Huy d'Victoire sécheren. D'Hollännerin, déi sech de Weekend eréischt de Weltmeeschtertitel geséchert hat, huet sech mat enger Avance vun 2 Sekonne virun der Dänin Cecilie Uttrup Ludwig. Um Podium stoung nach d'Hollännerin Demi Vollering, dat mat engem Retard vu 6 Sekonnen.

🔻

Revivez le dernier kilomètre et la victoire de la championne du monde 🌈 @AnnavdBreggen 🇳🇱



Relive the last kilometer and the victory of the world champion 🌈 @AnnavdBreggen 🇳🇱#FWwomen pic.twitter.com/HyzASodHPA — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020

D'Christine Majerus ass no vill Aarbecht fir hir Coequipière van der Breggen als 45. op 7 Minutten a 5 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer.

🎙Interview d'@AnnavdBreggen 🌈 🇳🇱 qui remporte la Flèche Wallonne pour la 6ème fois d'affilée !



🎙Interview of 6th time #FWwomen winner 🌈 @AnnavdBreggen 🇳🇱 pic.twitter.com/V0eW4VYo63 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020

Vu 14.30 Auer kënnt Dir d'Course vun den Häre live op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Top 10

1 van der Breggen Anna Boels - Dolmans Cycling Team 400 100 3:17:28

2 Ludwig Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 320 70 0:02

3 Vollering Demi Parkhotel Valkenburg 260 40 0:06

4 Deignan Elizabeth Trek-Segafredo Women 220 30 0:11

5 Longo Borghini Elisa Trek-Segafredo Women 180 25 ,,

6 Moolman Ashleigh CCC - Liv 140 20 ,,

7 Harvey Mikayla Équipe Paule Ka 120 15 ,,

8 Lippert Liane Team Sunweb 100 10 0:18

9 Vos Marianne CCC - Liv 80 9 0:22

10 Niewiadoma Katarzyna Canyon SRAM Racing 68 8 0:25

Schreiwes vum Christine Majerus

La Flèche Wallonne, épreuve du World Tour féminin, s'est disputée ce matin au départ de la ville de Huy sur un tracé de 124 kilomètres.

L'arrivée était jugée comme à l'habitude en haut du redoutable mur de Huy que les concurrentes ont dû gravir à deux reprises.

Christine Majerus a réalisé une bonne première partie de course en se trouvant régulièrement aux avants-poste notamment pour contrôler la course et oeuvrer pour son équipe Boels Dolmans et sa leader Anna van Der Breggen.

Au pied de la première ascension du mur de Huy et à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Christine Majerus figure toujours dans le premier peloton de tête qui compte encore environ une cinquantaine d'unités. Cependant, la championne luxembourgeoise est victime d'une crevaison dans l'ascension du mur. Elle est alors contrainte d'attendre sa voiture d'équipe située relativement loin dans la file des voitures suiveuses. Elle doit alors continuer à rouler assez longuement à plat avant de pouvoir être dépannée. Elle repart ensuite avec beaucoup de retard mais parvient à faire la jonction avec un groupe de concurrentes quelques kilomètres avant la montée finale du mur de Huy.

En tête de course, une vingtaine de concurrentes arrive au pied du mur de Huy afin de se disputer la victoire. Une nouvelle fois, c'est la toute nouvelle championne du Monde, Anna van Der Breggen (Boels Dolmans), qui se montre la plus rapide dans la dernière ascension et qui l'emporte pour la sixième fois consécutivement! Cecilie Uttrup Ludwig prend la deuxième place et Demi Vollering complète le podium.

Christine Majerus vient prendre la 45ème place à 7'05 de sa coéquipière Anna Van der Breggen.

Christine Majerus: "Je suis plutôt satisfaite de ma course car je pense que j'ai rempli ma mission pour l'équipe aujourd'hui. Je n'ai pas eu de chance avec ma crevaison dans la première montée du mur de Huy alors que les sensations n'étaient pas trop mauvaises. Même si je n'étais pas candidate à la victoire, c'est dommage car j'aurais aimer aider un peu plus mes coéquipières dans les derniers kilomètres de course. Mais bon Anna (van Der Breggen) a réussi une nouvelle fois à s'imposer ici et c'est l'essentiel!"

Dimanche prochain Christine sera au départ de la prochaine manche du World Tour féminin sur la doyenne des classiques Liège-Bastogne-liège.